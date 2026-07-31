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Grindeanu: Un viitor Guvern ar putea trece cu puțin peste 240 de voturi. PSD negociază acorduri parlamentare

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că un viitor Guvern ar putea obține puțin peste 240 de voturi la învestirea în Parlament, indiferent dacă va fi format în jurul PSD sau al altor partide. El a anunțat că PSD a semnat acorduri parlamentare, însă acestea vor fi făcute publice doar după conturarea unei majorități.
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Maria Miron
31 iul. 2026, 15:40, Politic
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Potrivit lui Grindeanu, în actualul context politic, niciuna dintre formulele discutate pentru viitorul Executiv nu beneficiază de o majoritate confortabilă.

„La cum văd partidele din fosta coaliție și nu numai, pare că dacă vom avea un guvern, va fi unul care va trece nu cu o largă majoritate. Ori că e un guvern format în jurul PNL, USR, AUR sau în jurul PSD, acesta ar trece undeva la limită, poate un pic mai mult decât 240 de voturi”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a revenit cu explicația potrivit căreia perioada concediilor parlamentare face mai dificilă formarea unei majorități și că șansele pentru învestirea unui nou Guvern cresc după jumătatea lunii august.

PSD nu face publice încă acordurile parlamentare

Întrebat despre negocierile pentru obținerea sprijinului parlamentar, Grindeanu a confirmat că PSD a semnat acorduri, însă a refuzat să precizeze cu ce formațiuni sau grupuri parlamentare.

„Am semnat acorduri parlamentare. O să le transmit atunci când sunt gata”, a spus acesta.

Liderul social-democrat a precizat că documentele vor fi prezentate public doar în momentul în care va exista majoritatea necesară învestirii Executivului.

„Atunci când ne vom apropia și vom avea numărul necesar, cele 233 de voturi, evident că acea majoritate o voi prezenta transparent, dacă vom fi în acea situație ”, a declarat Grindeanu.

Discuțiile cu UDMR continuă

Referitor la discuțiile cu UDMR, Grindeanu a precizat că PSD și formațiunea condusă de Kelemen Hunor nu au ajuns încă în etapa în care să negocieze condițiile unei eventuale colaborări la guvernare.

Liderul social-democrat a adăugat că negocierile nu s-au blocat și vor continua, precizând că, până acum, niciun alt grup parlamentar nu s-a alăturat negocierilor purtate de PSD.

PSD cere o nouă rundă de consultări la Cotroceni

Potrivit acestuia, înainte de desemnarea unui premier este necesară o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni.

„Ca să intrăm în discuții și de acest tip, ar trebui să existe și o nominalizare. Înainte de a se face o nominalizare, ar trebui să mai existe încă o rundă de consultări la Cotroceni. Abia după aceea intrăm în calendarul pentru un nou Guvern”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu: Nu există o majoritate clară pentru noul Guvern

Grindeanu a explicat că, în acest moment, nu există o majoritate clară în jurul niciuneia dintre formulele de guvernare aflate în discuție, motiv pentru care consideră că este prematură negocierea detaliilor unei coaliții.

„În primul rând, în acest moment, nu există o majoritate pe care să o poată avea PSD sau PNL sau PNL-USR. Ca să intrăm în discuții de acest tip, ar trebui să existe și o nominalizare. Înainte de a se face o nominalizare, ar trebui să mai existe încă o rundă de consultări la Cotroceni. Abia după aceea, am intra în calendarul pentru un nou guvern”, a afirmat Grindeanu.

PSD-UDMR, minorități și neafiliați, o formulă la limită

Întrebat dacă o formulă formată din PSD, UDMR, grupul minorităților naționale și parlamentari neafiliați ar putea obține voturile necesare învestirii, liderul PSD a răspuns că o astfel de majoritate ar dispune de o majoritate fragilă.

„La limită! De aceea lucrurile nu sunt clare. Această majoritate, dacă stați și vă uitați și calculați, e la limită”, a spus Sorin Grindeanu.

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