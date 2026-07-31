Alina Gorghiu, lider PNL: „Proiect personal al lui Bolojan este 2030. Proiectul politic al partidului cu 1500 de primari este să rămână la guvernare”

Alina Gorghiu susține în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, că Ilie Bolojan vizează o candidatură la Președinția României în 2030.

„Da, poate să se supere cât vrea, poate să mă dea afară de 100 de ori pe zi. Dar spun adevărul, lucrurile acestea sunt reale. Deciziile domniei sale nu le ia în interiorul partidului, nu le comunică cu partidul, nu cere mandat din partea Partidului Național Liberal. (…) Sunt foarte mulți colegi care au acceptat tot felul de lucruri pe care le-au aflat, le-au luat din mers… Nici nu aveam o soluție mai bună decât Ilie Bolojan la momentul la care am făcut acel Congreș. În ce deficit de imagine era partidul cu 14% în Parlament, intrat la guvernare cu premier liberal, sigur că trebuia să fim oamenii din jurul președintelui să-l sprijinim, să sprijinim guvernul cu premier liberal, că nu suntem nebuni să ne sabotăm din interior.

Dar la un moment dat când vezi că această conducere se autosabotează și dă lovitură după lovitură propriului partid, mizând pe un proiect personal al liderului și nu pe un proiect politic al partidului, proiectul personal 2030. Proiectul politic al partidului care are aproape 1500 de primarii este să rămână la guvernare”, spune Gorghiu.

„Candidatura prezidențială a lui Ilie Bolojan în 2030 presupune o mare problemă pentru Partidul Național Liberal. Înseamnă pentru PNL Opoziție până în 2030″

Liderul PNL consideră că o candidatură la Președinție a lui Bolojan în 2030 ar însemna ca partidul să stea până atunci în Opoziție, ceea ce liderii locali nu permit.

„Cred că Lincoln spunea că poți să păcălești toți oamenii pe o perioadă scurtă, poți să păcălești unii oameni tot timpul, dar nu poți să păcălești pe toată lumea tot timpul.(…) Vă spun că pe termen lung nu o să ne poată păcăli nimeni pe toți în țara asta și pe termen lung. Strategia domnului Bolojan cred că a fost aceeași de la început.

Ilie Bolojan atunci când a ajuns la Palatul Cotroceni interimar a descoperit proiectul președinție în 2030. (…) E om politic. Eu nu pot să contest sau să critic aspirațiile politice ale unui om politic. Cum e Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, eu îl știu bine, mi-a fost secretar general, doi ani de zile în Partidul Național Liberal, 2014-2016, e un om cu care am colaborat. Și nu pot să spun, domnule, planul lui de carieră e greșit.

Dar pot să spun în context că proiectul său prezidențial, candidatura sa la prezidențială în 2030 presupune o mare problemă pentru Partidul Național Liberal. Candidatura sa în 2030 înseamnă pentru PNL Opoziție până în 2030. Opoziție. A merge în Opoziție cu partidul, când tu ai, repet, 1300-1500 de primari, înseamnă în 2028 când vom avea alegeri, probabil o înjumătățire a numărului de primari. Vă dau în scris acum. Pentru că primarii unul trebuie să meargă în comunitate să spună ce proiecte au. (…) N-am cerut votul să rămân în opoziție cu USR-ul. Vă dau cuvântul de onoare. Nu le-am spus asta oamenilor pe stradă”, mărturisește Gorghiu.

„Ilie Bolojan și-a dorit să fie el candidat la Președinție. A rămas cu această neîmplinire. Neîmplinirile pe care nu le gestionezi imediat se pot transforma în reacții adverse față de cel care ți-a luat poziția pe care crezi că o meritai”

Gorghiu susține că liderii PNL apropiați de Ilie Bolojan au o animozitate față de actualul președinte Nicușor Dan, având în vedere că dorința președintelui PNL ar fi fost ca el să fie candidatul la Președinție.

„Astăzi în PNL, da, este o animozitate, pe care nu mai pot disimula anumiți oameni când vine vorba de Nicușor Dan.

Eu am fost trup și suflet în campanie alături de Crin Antonescu. Și nu m-ați văzut baleînd a doua zi să-l susțin pe Nicușor. Era și jenant: eu din timp care a fost la comunicare, în echipa lui Antonescu, am gestionat comunicarea a doua zi să spun: repede votați. Mi-am făcut treaba în liniște, silențios, fără să comentez. (…) Cred că Ilie Bolojan și-a dorit să fie el candidat la Președinție (…). Cred că era o presiune interioară, o dorință interioară de a fi candidat la Președinție.

Însă, din varii motive, coaliția la momentul acela a venit cu altă propunere: Kelemen Hunor l-a propus pe Crina Antonescu, PSD probabil nu l-a vrut atunci pe Ilie Bolojan. În concluzie, propunerea la Președinție a fost alta.

Cred că Ilie Bolojon a rămas cu această neîmplinire și neîmplinirile pe care nu le gestionezi imediat se pot transforma în reacții adverse față de cel care ți-a luat poziția pe care crezi că o meritai. Și poate ar fi și câștiga Președinția. Nu știu cum s-ar fi rescris istoria dacă nu era candidat Crin Antonescu, era Ilie Bolojan. Habar nu am care era deznodământul.

Dar eu cred că Ilie Bolojan își dorește acest proiect pentru domnia sa. Vom vedea ce și cum se întâmplă. Ce nu cred că este în regulă pentru partidul nostru este să avem genul acesta de critică virulentă la adresa lui Nicușor Dan.

Nu e un președinte de dreapta, un președinte pe care poți să-i aduci reproșuri multe. E un context foarte complicat. Ce să facem? Să vorbim în fiecare zi de suspendarea lui Nicușor Dan? (…) Premierul pierde. Așa s-a întâmplat până acum”.

Alina Gorghiu a declarat în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, că nu va vota niciodată un Guvern PNL – AUR sau suspendarea președintelui Nicușor Dan.

„Eu vă spun așa ce n-am să votez niciodată în PNL. Unu: un Guvern PNL – AUR. Și eu chiar aștept explicații în interiorul partidului să văd dacă domnul Bolojan a discutat mai mult decât „treburile națiunii” cu Simion. Doi: N-am să votez niciodată suspendarea lui Nicușor Dan. Și o spun foarte, foarte asumat.

Un președinte poate să facă greșeli, poate să aibă stângăcii, poate să interpreteze Constituția, într-un fel propriu, dar câtă vreme e de bună credința acelui președinte într-un context complicat cum e acum în România, n-ai cum să fi atât de inconștient încât să-l suspenzi. (…) Și trei: am să votez propunerea pe care Nicușor Dan o face legată de premier pentru a avea un guvern stabil”, declară Gorghiu.