Incendiu puternic la Mănăstirea Bisericani din Neamț. Un bărbat a fost găsit carbonizat

ISU Neamț a anunțat că echipaje din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra-Neamț intervin la un incendiu produs într-o chilie de la Mănăstirea Bisericani.

Pompierii spun că incendiul se manifestă la o clădire pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.

Clădirea găzduiește spații de cazare, arhiva mănăstirii, cantina și spații de depozitare.

Pompierii au anunțat că în una dintre camerele afectate a fost găsită o persoană decedată. Surse locale susțin că este vorba de un bărbat, care a fost găsit carbonizat. Primele informații arată că acesta desfășura diverse activități gospodărești în cadrul complexului monahal.

ISU Neamț a transmis că incendiul a fost localizat și se lucrează la lichidarea acestuia.

Intervenția pompierilor este în desfășurare.