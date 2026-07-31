Prima pagină » Social » Inteligența artificială începe să ia locul oamenilor. Amazon închide o platformă folosită de milioane de freelanceri

Inteligența artificială începe să ia locul oamenilor. Amazon închide o platformă folosită de milioane de freelanceri

Inteligența artificială începe să înlocuiască exact oamenii care au contribuit la dezvoltarea ei. Amazon a anunțat că una dintre cele mai cunoscute platforme pentru munca freelance de scurtă durată, nu va mai accepta utilizatori noi.
Inteligența artificială începe să ia locul oamenilor. Amazon închide o platformă folosită de milioane de freelanceri
O femeie stă într-un fotoliu în biroul ei de acasă și lucrează la un laptop. Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Victor Dan Stephanovici
31 iul. 2026, 08:33, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Platforma Mechanical Turk a fost lansată în 2005 și a devenit un punct de referință pentru milioane de persoane care câștigau bani efectuând sarcini simple, precum etichetarea imaginilor, introducerea de date, redactarea de texte sau traduceri, scrie Il Post.

AI face acum în câteva secunde ceea ce înainte făceau mii de oameni

Multe dintre activitățile pentru care companiile apelau la freelanceri sunt realizate astăzi direct de modele AI. Studiile arată că încă din primele luni după lansarea ChatGPT, între o treime și aproape jumătate dintre colaboratorii Mechanical Turk foloseau deja inteligența artificială pentru a-și termina mai repede sarcinile. În prezent, proporția a ajuns la aproximativ 80%. În același timp, numărul ofertelor pentru redactare, traduceri și alte activități repetitive a scăzut considerabil, deoarece firmele preferă să folosească direct instrumente AI.

Freelancerii se confruntă cu o concurență tot mai mare

Schimbările nu afectează doar Mechanical Turk. Platforme precum Upwork și Fiverr au devenit mult mai competitive, iar inteligența artificială permite freelancerilor din orice țară să lucreze pentru clienți din întreaga lume, indiferent de limba vorbită. În plus, atât candidații, cât și angajatorii folosesc tot mai des programe automate care citesc anunțurile și trimit oferte fără intervenție umană, ceea ce face piața mai aglomerată și reduce șansele de negociere pentru freelanceri.

Platforme ca Upwork și Fiverr au devenit mult mai competitive. Sursa foto: X

Chiar și platformele de freelancing se adaptează la era AI

Transformările au ajuns și la companiile care administrează aceste platforme. Fiverr a lansat propriile instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a automatiza o parte din activitatea freelancerilor, iar în 2025 compania a concediat aproximativ 30% dintre angajați, invocând necesitatea unei structuri mai eficiente și orientate către AI.

Paradoxul inteligenței artificiale

Ironia este că Mechanical Turk a fost creat tocmai pentru a furniza muncă umană necesară dezvoltării algoritmilor. Astăzi, aceeași platformă continuă să ofere date folosite la antrenarea sistemelor de inteligență artificială, însă multe dintre sarcinile pe care le realiza odinioară sunt executate chiar de AI. Specialiștii spun că tendința nu înseamnă dispariția freelancingului, ci o schimbare profundă a pieței. Cererea se mută de la activități repetitive către proiecte complexe, unde companiile caută specialiști cu experiență și competențe pe care inteligența artificială nu le poate înlocui complet.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
GSP.ro
Financial Times: Războaiele regionale din Ucraina și Iran pot evolua într-un război mondial
Gandul
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Doi copii ucişi de câini, reacţii diferite. În cazul de la Bucureşti, s-au dat ani de închisoare şi 2.400.000 de euro daune, în timp ce la Craiova, nu există niciun vinovat
Libertatea
Mihai Onilă a fost operat de urgență, iar soția sa a făcut anunțul TRIST. Artistul a ținut 40 de zile post negru
CSID
Dedeman vine cu reduceri la scutere și tricicluri electrice. Care este cel mai accesibil model
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia