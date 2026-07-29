OpenAI a anunțat că două dintre modelele sale de inteligență artificială au scăpat independent din mediul restrâns în care erau testate pentru a ataca site-ul web Hugging Face, potrivit AFP.

S-au infiltrat și pe alte platforme

Cele două modele IA s-au infiltrat și pe alte patru platforme, potrivit creatorului ChatGPT.

Una dintre aceste platforme a servit drept punct de reper pentru pregătirea atacului asupra Hugging Face. Aceasta este o bibliotecă de IA în care cele două modele au căutat răspunsuri la testele trimise de dezvoltatorii companiei.

Săptămâna trecută, creatorul ChatGPT a anunțat că modelele sale avansate de inteligență artificială au funcționat defectuos în timpul testelor de securitate. Ele au piratat independent o platformă populară printre programatori, potrivit sursei.

Atunci, incidentul a implicat o combinație de modele, inclusiv GPT-5.6 Sol și un model experimental încă nelansat public.

„Un incident cibernetic fără precedent”

„Considerăm că este un incident cibernetic fără precedent, care implică capacități cibernetice de ultimă generație”, a transmis OpenAI pe blogul său.

De asemenea, a precizat că publică rezultatele preliminare pentru a ajuta specialiștii în securitate să înțeleagă mai bine nivelul actual al capacităților modelelor de inteligență artificială.

Hugging Face a anunțat că a detectat și a blocat un agent autonom bazat pe inteligență artificială. Acesta i-a compromis infrastructura, fără a identifica atunci modelul utilizat.

Platforma a precizat că sistemul AI a executat zeci de mii de acțiuni automate pe parcursul unui weekend. Ancheta ulterioară a reconstituit peste 17.000 de evenimente.

OpenAI a precizat că echipa sa de securitate a observat activitatea neobișnuită. Hugging Face a detectat și a oprit atacul asupra propriei infrastructuri.