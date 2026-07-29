Două avioane de recunoaștere NATO au fost observate toată ziua deasupra apelor neutre ale Mării Negre pe parcursul zilei, a declarat pentru agenția rusă TASS o sursă din cadrul controlului traficului aerian al UE.

Mai exact, aeronava în cauză era un Boeing RC-135W Rivet Joint, care aparține Forțelor Aeriene Regale Britanice.

„A înconjurat Marea Neagră de mai multe ori, deplasându-se de la vest la est și înapoi, dar fără a intra în spațiul aerian al țărilor de coastă, cu excepția României”, a declarat sursa agenției.

Sursa a adăugat că aeronava a zburat spre Marea Neagră de la baza militară britanică de la Waddington, traversând anterior spațiul aerian al mai multor țări ale UE.

„Și-a început zborul direct deasupra Mării Negre la unul dintre punctele de control de la granița zonei deservite de controlorii de trafic aerian bulgari”, a menționat sursa. Ea a subliniat că aeronava, care avea scopul de a obține informații de recunoaștere, se afla acum în drum spre baza sa de origine.

A doua aeronavă NATO: un avion de recunoaștere Bombardier Artemis II, de la Constanța

A doua aeronavă observată în cursul zilei a fost un avion de recunoaștere Bombardier Artemis II, deținut de NATO, cu baza permanentă pe aeroportul din Constanța, România. Potrivit sursei, acesta a efectuat mai multe cercuri de la vest la est și înapoi în partea de sud a Mării Negre. „Această aeronavă operează destul de frecvent în această zonă, fără a intra în spațiul aerian al vreunei țări de coastă”, a continuat sursa agenției.

Sursele menționează că Bombardier Artemis II apare și în regiunea Kaliningrad, pe care de obicei încearcă să o survoleze de mai multe ori, folosind spațiul aerian al Poloniei și Lituaniei, precum și zonele de deasupra apelor neutre ale Mării Baltice.