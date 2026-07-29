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Alertă a Rusiei: Două avioane de recunoaștere NATO au survolat Marea Neagră toată ziua, în preajma României. Cui aparțin aeronavele

Două avioane de recunoaștere ale NATO au fost observate pe parcursul zilei deasupra apelor neutre ale Mării Negre, anunță agenția de stat rusă. Una dintre ele aparține Forțelor Aeriene Britanice, a clarificat o sursă din cadrul serviciilor de control al traficului aerian ale Uniunii Europene.
Alertă a Rusiei: Două avioane de recunoaștere NATO au survolat Marea Neagră toată ziua, în preajma României. Cui aparțin aeronavele
Sorina Matei
29 iul. 2026, 17:50, Știri externe
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Două avioane de recunoaștere NATO au fost observate toată ziua deasupra apelor neutre ale Mării Negre pe parcursul zilei, a declarat pentru agenția rusă TASS o sursă din cadrul controlului traficului aerian al UE.

Mai exact, aeronava în cauză era un Boeing RC-135W Rivet Joint, care aparține Forțelor Aeriene Regale Britanice.

A înconjurat Marea Neagră de mai multe ori, deplasându-se de la vest la est și înapoi, dar fără a intra în spațiul aerian al țărilor de coastă, cu excepția României, a declarat sursa agenției.

Sursa a adăugat că aeronava a zburat spre Marea Neagră de la baza militară britanică de la Waddington, traversând anterior spațiul aerian al mai multor țări ale UE.

Și-a început zborul direct deasupra Mării Negre la unul dintre punctele de control de la granița zonei deservite de controlorii de trafic aerian bulgari”, a menționat sursa. Ea a subliniat că aeronava, care avea scopul de a obține informații de recunoaștere, se afla acum în drum spre baza sa de origine.

A doua aeronavă NATO: un avion de recunoaștere Bombardier Artemis II, de la Constanța

A doua aeronavă observată în cursul zilei a fost un avion de recunoaștere Bombardier Artemis II, deținut de NATO, cu baza permanentă pe aeroportul din Constanța, România. Potrivit sursei, acesta a efectuat mai multe cercuri de la vest la est și înapoi în partea de sud a Mării Negre. „Această aeronavă operează destul de frecvent în această zonă, fără a intra în spațiul aerian al vreunei țări de coastă”, a continuat sursa agenției.

Sursele menționează că Bombardier Artemis II apare și în regiunea Kaliningrad, pe care de obicei încearcă să o survoleze de mai multe ori, folosind spațiul aerian al Poloniei și Lituaniei, precum și zonele de deasupra apelor neutre ale Mării Baltice.

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