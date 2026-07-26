Licitație uimitoare în Spania: Un avion din anii 50 este scos la vânzare pentru doar 10 euro

Administratorul aeroporturilor și al serviciilor de navigație aeriană din Spania, Aena, a anunțat scoaterea la licitație a unui avion de tip Piper PA-23 Apache, după ce aeronava a fost declarată oficial abandonată pe Aeroportul din Sevilia, relatează Euronews.

Încercările de a găsi proprietarul

Înainte de a o scoate la vânzare, administratorul Aena a încercat în repetate rânduri să îl contacteze pe proprietar. În lipsa unui răspuns, situația aeronavei a fost publicată de trei ori în Monitorul Oficial al Statului.

Cum nimeni nu s-a prezentat pentru a revendica aparatul de zbor, acesta a fost declarat oficial abandonat și scos la licitație deschisă.

Orice persoană fizică, companie sau instituție poate depune o ofertă respectând termenii și condițiile licitației. Cumpărătorul va trebui să achite, pe lângă prețul ofertat, licitația pornind de la 10 euro, și o garanție de 50 de eurocenți.

Un model din anii 50, complet nefuncțional

Avionul în cauză este un bimotor Piper PA-23 Apache. Modelul a fost lansat în anii 1950 de compania americană Piper Aircraft Corporation, fiind primul lor model bimotoqr produs în serie.

Construit integral din metal, avionul era considerat accesibil pentru epoca sa și putea transporta până la patru persoane.

Deși reprezentanții Aena au confirmat că aeronava se află într-o stare avansată de degradare și nu mai poate zbura sub nicio formă, licitația a atras foarte mult interes.

Operatorul a primit numeroase solicitări pentru o șansă de a achiziționa suvenirul aviatic.