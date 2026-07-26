Prima pagină » Life-Inedit » Licitație uimitoare în Spania: Un avion din anii 50 este scos la vânzare pentru doar 10 euro

Licitație uimitoare în Spania: Un avion din anii 50 este scos la vânzare pentru doar 10 euro

O aeronavă abandonată pe aeroportul din Sevilia de cel puțin opt ani, a fost scoasă la licitație publică de administratorul aeroportuar spaniol Aena. Cu o ofertă de pornire de doar 10 euro, orice persoană își poate achiziționa propriul avion, deși noua achiziție nu mai are nicio șansă să decoleze.
Licitație uimitoare în Spania: Un avion din anii 50 este scos la vânzare pentru doar 10 euro
Sursa foto: IStock
Departamentul Externe
26 iul. 2026, 13:25, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Administratorul aeroporturilor și al serviciilor de navigație aeriană din Spania, Aena, a anunțat scoaterea la licitație a unui avion de tip Piper PA-23 Apache, după ce aeronava a fost declarată oficial abandonată pe Aeroportul din Sevilia, relatează Euronews

Încercările de a găsi proprietarul

Înainte de a o scoate la vânzare, administratorul Aena a încercat în repetate rânduri să îl contacteze pe proprietar. În lipsa unui răspuns, situația aeronavei a fost publicată de trei ori în Monitorul Oficial al Statului. 

Cum nimeni nu s-a prezentat pentru a revendica aparatul de zbor, acesta a fost declarat oficial abandonat și scos la licitație deschisă. 

Orice persoană fizică, companie sau instituție poate depune o ofertă respectând termenii și condițiile licitației. Cumpărătorul va trebui să achite, pe lângă prețul ofertat, licitația pornind de la 10 euro,  și o garanție de 50 de eurocenți. 

Un model  din anii 50, complet nefuncțional

Avionul în cauză este un bimotor Piper PA-23 Apache. Modelul a fost lansat în anii 1950 de compania americană Piper Aircraft Corporation, fiind primul lor model bimotoqr produs în serie. 

Construit integral din metal, avionul era considerat accesibil pentru epoca sa și putea transporta până la patru persoane. 

Deși reprezentanții Aena au confirmat că aeronava se află într-o stare avansată de degradare și nu mai poate zbura sub nicio formă, licitația a atras foarte mult interes.  

Operatorul a primit numeroase solicitări pentru o șansă de a achiziționa suvenirul aviatic. 

Recomandarea video

Povestea din spatele coafurii lui Cucurella: „Mama mă recunoștea pe teren” / Despre fiul său, diagnosticat cu autism: ”Nimeni nu are o viață perfectă. Dacă ai un copil cu autism, totul este mai complicat”
G4Media
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
GSP.ro
MApN, primele detalii după ce a fost doborâtă a treia dronă de o aeronavă F-16. Ținta a fost angajată și distrusă de Armată deasupra Mării Negre
Gandul
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
Cancan
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport
City Break în Oradea lui Bolojan. Art Nouveau și intoleranță: „Cine cârtește în fața popimii? Cine are bani să iasă din casele frumoase și să stea la o friptură și o bere în centrul bine zugrăvit?”
Libertatea
Ce face astăzi Gianina Corondan după ce s-a retras din televiziune: „Lucrez frumos, înălțător”! E total schimbată
CSID
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a plecat pe roți după atac
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia