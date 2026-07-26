Cerere în căsătorie cu ajutorul jandarmilor, în Șcheii Brașovului. Un control pentru un „bagaj suspect” s-a încheiat cu un „DA” – VIDEO

Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Brașov, scenariul a început cu o plimbare obișnuită a celor doi tineri, întreruptă de apariția unui echipaj de jandarmi care a simulat verificarea unui bagaj suspect și legitimarea celor doi.

Momentul, care părea să se îndrepte spre o situație neplăcută, s-a transformat într-o surpriză pentru Alina, când partenerul său, Manu, a cerut-o în căsătorie.

„Acesta este scenariul unei cereri în căsătorie pe care un tânăr l-a imaginat pentru una dintre cele mai importante zile din viața sa și al cărui deznodământ a fost un „DA” rostit cu o voce plină de emoție”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Brașov.

Alina a primit astfel un cadou de aniversare neașteptat, iar cei doi au ales ca jandarmii să fie martori la unul dintre cele mai importante momente din viața lor.

La finalul mesajului, reprezentanții Jandarmeriei Brașov le-au transmis viitorilor soți un mesaj de felicitare și le-au urat o viață fericită împreună.