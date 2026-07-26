Waze introduce o funcție mult așteptată. Semafoarele încep să apară pe hărțile aplicației

Primele informații despre noua opțiune au apărut în primăvara acestui an, când un număr restrâns de utilizatori au observat pictogramele care marchează semafoarele pe traseu.

În ultimele săptămâni, tot mai mulți utilizatori au raportat că funcția a devenit disponibilă în zonele lor, ceea ce sugerează că Google accelerează implementarea la nivel internațional, relatează autoevolution.com

Compania nu a făcut, până în prezent, un anunț oficial privind lansarea acestei funcționalități.

Disponibilitatea diferă de la o regiune la alta

Spre deosebire de alte actualizări, afișarea semafoarelor nu este activată automat după instalarea celei mai recente versiuni a aplicației.

Waze utilizează hărți actualizate de o comunitate de editori voluntari, care introduc și verifică elementele permanente ale infrastructurii rutiere, precum limitatoarele de viteză sau semafoarele.

Înainte ca aceste informații să fie afișate utilizatorilor, fiecare intersecție trebuie validată de editorii locali ai hărților.

Cum funcționează noua opțiune

Semafoarele apar pe hartă sub forma unor pictograme amplasate la intersecții, însă aplicația nu emite alerte sonore sau notificări speciale atunci când șoferul se apropie de acestea.

Potrivit publicației Autoevolution, este puțin probabil ca Waze să introducă avertizări dedicate pentru fiecare semafor, deoarece într-un oraș acestea ar genera un număr foarte mare de notificări și ar putea afecta experiența de utilizare.

Următoarea funcție aflată în dezvoltare

Pe lângă semafoare, dezvoltatorii lucrează și la integrarea indicatoarelor „STOP” în hărțile Waze.

O astfel de funcție ar urma să îi avertizeze pe șoferi că se apropie de o intersecție unde oprirea este obligatorie, însă compania nu a anunțat deocamdată un calendar oficial pentru lansarea acesteia.

În prezent, aplicația Apple Maps oferă deja afișarea atât a semafoarelor, cât și a indicatoarelor „STOP”, însă disponibilitatea acestor informații este limitată la anumite țări și regiuni.