Google pierde definitiv procesul cu Uniunea Europeană. Ce înseamnă amenda record de 4,1 miliarde de euro

Decizia a fost pronunțată joi de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg. Instanța a respins apelul formulat de Google și compania-mamă Alphabet împotriva hotărârii Tribunalului Uniunii Europene.

Judecătorii au confirmat că Google a abuzat de poziția sa dominantă prin modul în care a utilizat sistemul de operare Android. Hotărârea este definitivă și pune capăt unui litigiu început în urmă cu mai mulți ani, relatează Reuters.

Ce a reproșat Comisia Europeană

Comisia Europeană a acuzat Google că a impus producătorilor de telefoane condiții care favorizau propriile servicii. Potrivit executivului european, compania a obligat producătorii să preinstaleze aplicațiile Google Search, browserul Chrome și magazinul Google Play pe dispozitivele Android.

De asemenea, acordurile încheiate de companie limitau utilizarea unor sisteme de operare concurente. Comisia a considerat că aceste practici au restrâns concurența și au afectat rivalii Google.

Google: Android rămâne un sistem deschis

Compania a transmis că hotărârea nu reflectă investițiile făcute pentru ca Android să rămână un sistem deschis și interoperabil. Google a precizat că și-a modificat acordurile comerciale încă din 2018, pentru a respecta decizia Comisiei Europene.

Reprezentanții companiei au adăugat că vor continua să dezvolte produse și servicii deschise pentru utilizatori, parteneri și dezvoltatori.

Decizia poate avea efecte și în alte procese

În ultimul deceniu, Google a primit amenzi de aproape 11 miliarde de euro din partea Uniunii Europene pentru încălcarea regulilor în materie de concurență.

Deși sancțiunea reprezintă mai puțin de 3% din profitul anual al Alphabet, decizia ar putea încuraja alte autorități și companii să solicite despăgubiri.

După pierderea unui alt proces privind serviciul Google Shopping, mai multe companii au deschis acțiuni în instanță în mai multe state europene. Miercuri, un tribunal din Suedia a obligat Google să plătească aproximativ 1,5 miliarde de dolari companiei PriceRunner, deținută în prezent de Klarna.

Alte investigații sunt în desfășurare

Google riscă noi sancțiuni în Uniunea Europeană. Compania este investigată pentru presupusa favorizare a propriilor servicii în rezultatele căutărilor online.

Autoritățile europene analizează și practicile legate de magazinul de aplicații Google Play. Ambele investigații sunt desfășurate în baza Digital Markets Act, legislația europeană destinată limitării puterii marilor companii din domeniul tehnologiei.

Cum a început disputa

Comisia Europeană a aplicat amenda în 2018, stabilind inițial o sancțiune de 4,34 miliarde de euro. Executivul european a concluzionat că Google și-a folosit poziția dominantă pe piața Android pentru a-și consolida propriile servicii și a limita concurența.

În 2022, Tribunalul Uniunii Europene a redus amenda la 4,1 miliarde de euro, însă a confirmat concluziile Comisiei privind încălcarea regulilor de concurență. Google și Alphabet au contestat ulterior hotărârea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Prin decizia pronunțată joi, cea mai înaltă instanță europeană a respins definitiv apelul și a menținut sancțiunea.