Alphabet, compania-mamă a Google, depășește estimările în trimestrul al doilea. Gemini ajunge la 950 de milioane de utilizatori activi lunar

Veniturile companiei au urcat cu 24% față de perioada similară a anului trecut, la 119,8 miliarde de dolari, peste estimarea medie a analiștilor, de 117 miliarde de dolari, potrivit raportului publicat de Alphabet.

Profitul net a crescut de aproape patru ori, la 112,1 miliarde de dolari, în timp ce profitul pe acțiune s-a situat la 9,11 dolari. Rezultatul a fost susținut și de un câștig de aproximativ 99 de miliarde de dolari din investițiile în acțiuni, inclusiv participațiile deținute la Anthropic și SpaceX.

Divizia Google Cloud a înregistrat o creștere anuală de 82% a veniturilor, până la 24,8 miliarde de dolari, depășind estimările pieței. Profitul operațional al diviziei s-a triplat, ajungând la 8,8 miliarde de dolari, evoluție atribuită cererii ridicate pentru infrastructură și soluții bazate pe inteligență artificială.

Totodată, veniturile din publicitate ale platformei YouTube au crescut cu 12,6% în ritm anual, la 11,06 miliarde de dolari. Suma nu include veniturile din abonamente, iar în 2025 veniturile totale ale YouTube au depășit 60 de miliarde de dolari.

200 de milioane de utilizatori activi lunar în plus față de finalul anului trecut

Directorul general al Alphabet, Sundar Pichai, a anunțat, totodată, că Gemini are în prezent 950 de milioane de utilizatori activi lunar, față de 750 de milioane la finalul anului 2025.

Pichai a precizat, de asemenea, că peste 1,7 miliarde de utilizatori unici au urmărit conținut legat de Cupa Mondială de fotbal din 2026 pe YouTube. El a evidențiat și funcția bazată pe inteligență artificială „Ask YouTube”, care permite utilizatorilor să adreseze întrebări despre videoclipuri, să obțină rezumate și să navigheze rapid la momente specifice din acestea. În iunie, peste 140 de milioane de utilizatori au folosit această funcție.

Alphabet și-a dublat cheltuielile de capital în primul semestru, până la 44,9 miliarde de dolari, continuând să investească masiv în extinderea infrastructurii necesare dezvoltării aplicațiilor de inteligență artificială.

În pofida rezultatelor peste așteptări, acțiunile Alphabet au scăzut cu aproximativ 3% în tranzacțiile desfășurate după publicarea raportului financiar.