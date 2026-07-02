Ai doar 6 secunde să convingi un angajator. Greșeala care te poate costa locul de muncă

Potrivit acesteia, există o greșeală frecventă în CV-uri, scrie CNBC.

Aceasta este scrierea pentru o singură persoană: autorul.

Recrutorii au la dispoziție doar 6 secunde pentru fiecare candidatură, printre sute de altele. Un CV scris fără context devine greu de înțeles pentru cineva din afara proiectului.

Sharghi recomandă un exercițiu rapid: acoperă-ți numele din partea de sus a paginii. Dacă textul pare că ar putea aparține oricărui alt candidat, CV-ul are o problemă. Valoarea muncii tale riscă să nu fie înțeleasă de cel care decide asupra viitorului tău profesional.

Limbajul vag, primul semnal de alarmă

O propoziție de tipul „am efectuat analize financiare pentru a sprijini planificarea strategică” pare informativă, dar rămâne generică. Autorul ei știe exact la ce se referă, însă un recrutor nu are acest context.

Soluția este adăugarea unei fraze introductive, care explică pe scurt organizația și rolul avut.

Cifrele fără context nu spun nimic

O cifră precum „630.000 de dolari în trimestrul doi” nu are sens fără referință. Poate fi vorba de vânzări, economii sau venituri generate. O realizare reală înseamnă cifra, plus explicația a ceea ce reprezintă aceasta.

Jargonul intern, o barieră pentru recrutor

Expresii precum denumiri de proiecte interne sau acronime specifice companiei sunt de neînțeles pentru cineva din afara echipei. Sharghi recomandă eliminarea completă a acestor termeni și înlocuirea lor cu descrieri simple, pe înțelesul oricui.

Expresii precum „comunicare excelentă” sau „spirit de echipă” apar în aproape orice CV. Tocmai de aceea, nu mai impresionează pe nimeni. Ele sunt trăsături de personalitate, nu dovezi concrete. O competență reală poate fi demonstrată printr-un exemplu, precum experiența directă cu clienții.