Tinerii iau cu asalt piața muncii. Aplicațiile au crescut cu 45% într-o singură lună

Potrivit Bestjobs, creșterea cu 45% a aplicațiilor făcute de tinerii de 16-18 ani semnalează începutul unui nou sezon de recrutare pentru elevii care își doresc independență financiară, experiență profesională și un avantaj competitiv pentru viitor.

Analiza platformei arată că lunile iunie, iulie și prima parte a lunii august generează, în anumite industrii, creșteri de până la 70% ale numărului de aplicații din partea acestei categorii de vârstă.

Interacțiuni cu AI

Unul dintre cele mai interesante fenomene observate este deschiderea fără precedent a adolescenților către recrutarea asistată de inteligență artificială. Bestie, asistentul virtual AI al platformei, înregistrează cu până la 25% mai multe interacțiuni și interviuri cu candidații din categoria 16-18 ani comparativ cu orice alt segment de vârstă.

Pentru acești tineri, conversațiile cu AI-ul reprezintă o experiență naturală. Sunt prima generație care nu percepe inteligența artificială ca pe o tehnologie nouă, ci ca pe un instrument firesc de comunicare și informare.

Datele companiei arată și o schimbare majoră în modul în care adolescenții interacționează cu angajatorii.

WhatsApp, principalul canal de comunicare

Tinerii preferă canalele de comunicare rapide și informale, iar WhatsApp devine unul dintre principalele instrumente prin care aplică la joburi, trimit mesaje, răspund la întrebări și participă la etape preliminare de recrutare.

În locul formularelor complexe și CV-urilor elaborate, generația care intră acum pe piața muncii preferă conversațiile directe, mesajele text și notele vocale, acestea fiind mediile în care se simt cel mai confortabil.

„Vedem o schimbare semnificativă în comportamentul generației care intră acum pe piața muncii. Pentru mulți dintre acești tineri, primul job nu mai este doar o sursă de venit pe timpul verii, ci un pas strategic pentru dezvoltarea personală și profesională. Ei vor experiență, autonomie și acces rapid la oportunități”, a declarat Călin Fusu, fondator și CEO bestjobs

Ce caută tinerii

Cele mai căutate oportunități de către tinerii între 16 și 18 ani sunt:

Poziții în HORECA și turism, în special cele care oferă relocare temporară în stațiuni și zone turistice;

Internshipuri și programe de trainee;

Poziții entry-level în marketing și comunicare;

Oportunități în domeniile financiar și juridic.

​Interesul crescut pentru programele de internship arată că adolescenții nu mai caută exclusiv câștiguri pe termen scurt, ci experiențe care le pot accelera dezvoltarea profesională și le pot oferi un avantaj la începutul carierei.

Fenomenul angajării înainte de majorat capătă amploare în România și vine la pachet cu schimbări importante pentru angajatori. Companiile care vor să atragă această generație trebuie să își adapteze procesele de recrutare, să comunice în mediile preferate de tineri și să ofere experiențe rapide, flexibile și digitale.