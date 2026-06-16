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Inteligența artificială schimbă piața muncii: de ce creativitatea și logica umană devin tot mai valoroase

Inteligența artificială preia tot mai multe sarcini repetitive, însă companiile caută din ce în ce mai mult abilități pe care tehnologia nu le poate replica ușor. Un nou raport PwC, citat de Euronews, arată că logica, creativitatea și capacitatea de leadership au devenit unele dintre cele mai căutate competențe pe piața muncii.
Inteligența artificială schimbă piața muncii: de ce creativitatea și logica umană devin tot mai valoroase
Sursa foto: Pixabay
Victor Dan Stephanovici
16 iun. 2026, 09:14, Economic
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Raportul Global AI Jobs Barometer 2026, realizat de PwC pe baza a peste un miliard de anunțuri de angajare din întreaga lume, indică apariția unei noi realități pe piața muncii. Pe măsură ce inteligența artificială preia activitățile de rutină, rolul oamenilor se mută spre decizii complexe, interpretare, coordonare și inovare. Companiile acordă o importanță tot mai mare competențelor care presupun gândire critică și interacțiune umană, mai arată Euronews.

O femeie stă într-un fotoliu în biroul ei de acasă și lucrează la un laptop. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Autorii studiului susțin că piața se împarte tot mai clar între profesii în care AI asistă specialiștii și profesii în care tehnologia simplifică sarcinile pentru angajați cu mai puțină experiență.

Profesiile care combină expertiza umană cu AI cresc mai rapid

PwC arată că locurile de muncă în care inteligența artificială completează expertiza umană au înregistrat o creștere de două ori mai mare decât celelalte categorii. În același timp, salariile din aceste domenii au avansat cu 42% mai rapid. Radiologii, recrutorii sau alți profesioniști care folosesc AI pentru a analiza date și a lua decizii se află printre beneficiarii acestei transformări. Tehnologia accelerează procesele, dar nu elimină nevoia de experiență și discernământ.

Concluzia este similară cu cea a Forumului Economic Mondial, care estimează că până în 2030 aproape 40% dintre competențele necesare la locul de muncă se vor modifica.

Companiile care investesc în AI angajează mai mult

Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ale raportului contrazice temerile privind dispariția masivă a locurilor de muncă. Potrivit PwC, firmele cele mai expuse la utilizarea inteligenței artificiale au înregistrat o creștere a numărului de angajați de 52% față de nivelurile din 2018. În cazul companiilor mai puțin expuse la AI, creșterea a fost de 36%. Productivitatea a avansat și ea mult mai rapid. Cele mai performante companii din acest domeniu au raportat o creștere a productivității muncii de aproape cinci ori peste media firmelor analizate. Raportul sugerează că organizațiile care folosesc eficient inteligența artificială nu se limitează la reducerea costurilor. Ele creează produse, servicii și oportunități noi.

Competențele AI aduc salarii semnificativ mai mari

Cererea pentru specialiști cu expertiză în inteligență artificială continuă să crească într-un ritm accelerat. Numărul locurilor de muncă ce solicită competențe AI a crescut cu 69% din 2019, de aproape opt ori mai rapid decât piața generală a muncii. În medie, aceste competențe aduc un bonus salarial de 62%. În anumite sectoare, precum comerțul și bunurile de consum, avantajul salarial poate depăși 100%.

Un companion robot desktop AI. Sursa foto: Luwu Intelligence

Creșterea cererii se observă inclusiv în pozițiile de început de carieră. Angajatorii caută tot mai des candidați capabili să demonstreze creativitate, leadership și abilități de comunicare încă din primii ani de activitate.

O provocare pentru noua generație

Transformarea adusă de AI ridică și o întrebare importantă: cum vor acumula experiență tinerii dacă sarcinile de bază sunt automatizate? Experții avertizează că firmele ar putea începe să ceară competențe considerate până acum specifice angajaților cu experiență. Astfel, intrarea pe piața muncii ar putea deveni mai dificilă pentru cei aflați la început de drum. Raportul PwC sugerează însă că viitorul nu aparține exclusiv tehnologiei. Din contră, pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai performantă, valoarea competențelor profund umane pare să crească.

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