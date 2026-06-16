Rețelele sociale au devenit principala sursă de știri la nivel global, depășind mijloacele tradiționale de informare

„Anul 2026 marchează o etapă importantă: pentru prima dată, rețelele de socializare și platformele video vor depăși alte surse de știri și vor deveni principala modalitate prin care oamenii își obțin știrile la nivel global”, notează autorul Jim Egan în raportul citat de AFP.

Ce spune raportul?

Studiul relevă că 54% dintre respondenți au folosit în ultima săptămână rețele sociale și platforme video pentru a se informa. Dacă sunt incluse și instrumentele bazate pe inteligență artificială, procentul ajunge la 56%.

Prin comparație, televiziunea a fost utilizată ca sursă de informare de 52% dintre participanți, site-urile și aplicațiile de știri de 51%, iar radioul de doar 21%.

La nivel global, trei din zece persoane consideră rețelele sociale și platformele video drept principala sursă de informare, iar în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani proporția depășește 50%.

„Aceasta ar trebui văzută ca o evoluție graduală, mai degrabă decât ca o schimbare bruscă”, spune autorul.

Rolul rețelelor și dezvoltarea inteligenței artificiale

Raportul evidențiază și diferențele dintre platforme. Majoritatea utilizatorilor accesează X sau YouTube, cu scopul de a se informa, în timp ce pe Facebook, Instagram și TikTok contactul cu știrile apare de multe ori accidental, în timpul utilizării platformelor în alte scopuri.

De asemenea, utilizarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială pentru informare este în creștere. Zece la sută dintre participanții la studiu au declarat că folosesc săptămânal astfel de servicii pentru a obține informații, față de 7% în anul precedent.

Despre dezvoltarea inteligenței artificiale, raportul notează: „Cum să răspundem la dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale generative este cea mai mare provocare cu care se confruntă liderii și factorii de decizie din domeniul media”.