Un nou atac cu drone asupra Harkovului. Trei femei au fost rănite și transportate la spital

Trei femei au fost rănite în urma unui nou atac cu drone lansat de Rusia asupra orașului ucrainean Harkov, în noaptea de vineri spre sâmbătă, potrivit autorităților locale.

Potrivit Kyiv Post, atacul a vizat districtul Nemyshlianskyi, unde o dronă rusească a lovit orașul, provocând rănirea a trei femei. Victimele, care au vârste de 41, 47 și 71 de ani, au suferit răni grave provocate de explozie.

Șeful Administrației Militare Regionale Harkov, Oleh Syniehubov, a anunțat că toate cele trei femei au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Primele informații despre atac au fost oferite de primarul orașului Harkov, Ihor Terekhov, care a anunțat că există victime și că autoritățile verifică situația pentru a stabili numărul persoanelor rănite.

Atacul din timpul nopții a venit la doar câteva ore după alte două lovituri cu drone asupra districtului Saltivskyi din Harkov, Ucraina.

Potrivit autorităților, una dintre drone a lovit o clădire rezidențială cu mai multe etaje, iar o a doua dronă a vizat ulterior aceeași zonă.

Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina și aflat în apropierea graniței cu Rusia, continuă să fie una dintre principalele ținte ale atacurilor lansate de armata rusească.

De la începutul invaziei pe scară largă declanșate de Moscova, orașul a fost vizat în repetate rânduri de drone, rachete și bombe ghidate, care au provocat numeroase victime și distrugeri.