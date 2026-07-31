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Atac cu drone în Rusia. Un incendiu a izbucnit la o instalație energetică din regiunea Volgograd, iar șase persoane au fost rănite

Un atac cu drone atribuit Ucrainei a provocat vineri un incendiu la o instalație energetică și la mai multe depozite din regiunea rusă Volgograd, în sudul Rusiei.
Atac cu drone în Rusia. Un incendiu a izbucnit la o instalație energetică din regiunea Volgograd, iar șase persoane au fost rănite
Sursă foto: captură video X / Visioner
Andrei Rachieru
31 iul. 2026, 05:56, Știri externe
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Potrivit autorităților locale, cinci persoane au fost rănite în urma atacului.

Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a confirmat producerea incendiului, însă nu a oferit detalii despre tipul instalației energetice afectate sau amploarea pagubelor.

În regiunea vecină Rostov, o altă persoană a fost rănită după un atac cu drone asupra orașului Gukovo, a anunțat guvernatorul Iuri Sliușar, scrie Reuters.

Incendiul a afectat și depozite din Volgograd

Autoritățile ruse au transmis că incendiul izbucnit în regiunea Volgograd a cuprins atât o instalație energetică, cât și mai multe depozite.

Până în prezent, oficialii nu au precizat natura obiectivului energetic lovit și nici dacă acesta face parte din infrastructura critică a Rusiei.

Atacul survine în contextul în care Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni loviturile asupra infrastructurii logistice și energetice de pe teritoriul Federației Ruse.

Ucraina lovește tot mai des centre logistice

Potrivit informațiilor disponibile, forțele ucrainene au vizat recent mai multe centre logistice din Rusia, inclusiv depozite aparținând celui mai mare retailer online din țară, Wildberries.

Compania a anunțat că a efectuat o a doua tranșă de plăți compensatorii către aproape 100.000 de comercianți ale căror mărfuri au fost distruse în urma atacurilor. Unele dintre depozitele Wildberries au fost lovite inclusiv joi.

Atacurile asupra infrastructurii logistice sunt considerate parte a strategiei Kievului de a afecta capacitatea Rusiei de a susține efortul de război.

Kievul vorbește despre „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”

Autoritățile ucrainene susțin că loviturile lansate asupra unor ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei reprezintă „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”, menite să reducă resursele militare ale Moscovei și să determine Kremlinul să pună capăt conflictului, aflat acum în al cincilea an.

În același timp, Ucraina continuă să fie ținta unor atacuri aproape zilnice cu drone și rachete lansate de Rusia asupra orașelor și infrastructurii sale.

Escaladarea atacurilor reciproce asupra infrastructurii energetice și logistice evidențiază intensificarea războiului dintre cele două state, în condițiile în care perspectivele unei încetări rapide a ostilităților rămân limitate.

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