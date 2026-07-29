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Noul ministru interimar al Apărării din Ucraina: „Nu putem lupta lovitură pentru lovitură cu Rusia”

Noul ministru interimar al Apărării din Ucraina, Ievhenii Hmara, afirmă că armata ucraineană nu poate concura cu Rusia printr-un război de uzură și trebuie să adopte tactici „asimetrice” pentru a utiliza cât mai eficient resursele disponibile.
Noul ministru interimar al Apărării din Ucraina: „Nu putem lupta lovitură pentru lovitură cu Rusia”
Foto: X/@ZelenskyyUa
Andrei Rachieru
29 iul. 2026, 05:30, Știri externe
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Declarațiile au fost făcute în primul său interviu după numirea în funcție, pe fondul schimbărilor recente din conducerea militară de la Kiev.

Noul ministru interimar al Apărării din Ucraina spune că strategia trebuie să fie „asimetrică”

Într-un interviu acordat bloggerului american Laura Loomer și publicat pe platforma X, Ievhenii Hmara a explicat că Ucraina trebuie să își gestioneze cu atenție resursele și logistica pentru a obține rezultate pe câmpul de luptă.

„Nu putem merge lovitură pentru lovitură. Trebuie să fim asimetrici”, a declarat oficialul ucrainean, referindu-se la modul în care Kievul încearcă să compenseze diferența de resurse față de Rusia.

Potrivit acestuia, succesul operațiunilor militare depinde de utilizarea eficientă a echipamentelor și de distribuirea lor rapidă către unitățile aflate în prima linie.

Atacurile în profunzime au afectat Rusia

Hmara a afirmat că loviturile cu rază medie și lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice și a industriei petroliere ruse au avut un impact semnificativ.

El a explicat că obiectivul acestor operațiuni este de a produce Rusiei pierderi mai mari decât costurile suportate de Ucraina pentru executarea atacurilor.

În ultimele luni, Kievul a intensificat atacurile asupra rafinăriilor și altor obiective strategice din Rusia, în timp ce armata rusă a continuat ofensiva pe linia frontului de aproximativ 1.200 de kilometri.

Noul ministru interimar al Apărării din Ucraina mizează pe consolidarea parteneriatului cu SUA

În cadrul interviului, Ievhenii Hmara și-a exprimat speranța că relațiile dintre Ucraina și Statele Unite vor evolua către un parteneriat strategic de lungă durată.

El consideră că experiența acumulată de armata ucraineană în războiul modern poate reprezenta un avantaj pentru cooperarea dintre cele două state.

Totodată, oficialul a subliniat că este esențial ca Ucraina să poată produce pe plan intern rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, necesare pentru apărarea împotriva atacurilor aeriene ruse.

Discuțiile dintre Zelenski și Trump

Declarațiile lui Hmara vin după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump au discutat despre relansarea negocierilor de pace cu Rusia și despre planurile privind producerea în Ucraina a interceptoarelor Patriot.

La începutul acestei luni, Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor acorda Ucrainei o licență pentru fabricarea acestor interceptoare, iar Zelenski a declarat că necesitatea consolidării apărării antiaeriene a fost unul dintre principalele subiecte abordate în timpul vizitei sale la Washington.

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