Zelenski, primit de Trump la Casa Albă. Ce mesaj a transmis liderul ucrainean după întâlnirea cu președintele american din Biroul Oval

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află marți la Washington, în cadrul unei vizite oficiale cu ocazia participării sale la înmormântarea fostului senator republican Lindsey Graham.

El a fost primit în Biroul Oval de către președintele american Donald Trump, cu care a avut o serie de discuții.

La finalul întâlnirii dintre cei doi, Zelenski a dezvăluit ce subiecte au fost abordate.

„O întâlnire fructuoasă cu președintele Donald J. Trump în Biroul Oval. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce facem împreună pentru a proteja viețile ucrainienilor și pentru a promova pacea. (…) Președintele și cu mine am discutat despre licențele pentru producția de rachete interceptoare Patriot și despre câteva alte idei care ar putea fi de ajutor. Am vorbit, de asemenea, despre diplomație – este important ca procesul diplomatic să fie revigorat. Echipele noastre vor stabili detaliile privind comunicarea ulterioară. Sunt recunoscător Statelor Unite pentru sprijinul ferm acordat”, a scris Zelenski într-o postare pe X.

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Episodul tensionat din Biroul Oval petrecut acum un an și jumătate

Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut mult timp o relație dificilă. Întâlnirea lor de la Casa Albă, la sfârșitul lunii februarie 2025, a fost un dezastru. Ulterior, administrația Trump a înclinat constant spre Rusia în negocierile de pace, spunând că Zelenski nu avea cărțile necesare pentru a câștiga. Sub conducerea lui Trump, Statele Unite au întrerupt aproape tot ajutorul militar acordat Ucrainei.

După acest episod, Zelenski a depus eforturi mari pentru a repara relația cu Trump. În același timp, Ucraina s-a descurcat mai bine împotriva Rusiei în acest an decât se aștepta, în mare parte datorită progreselor sale în materie de drone.