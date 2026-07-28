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Premierul britanic Andy Burnham anunță o reformă a învățământului tehnic pentru tineri, adaptată pieței muncii și inteligenței artificiale

Premierul britanic Andy Burnham a prezentat un plan de reformă a învățământului tehnic și profesional, prin care tinerii să fie pregătiți pentru piața muncii.
Premierul britanic Andy Burnham anunță o reformă a învățământului tehnic pentru tineri, adaptată pieței muncii și inteligenței artificiale
Maria Nițu
28 iul. 2026, 19:05, Știri externe
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Premierul britanic Andy Burnham a prezentat marți un plan de reformare a educației și formării profesionale pentru tineri, cu scopul de a adapta sistemul de învățământ la schimbările produse de inteligența artificială, scrie Reuters.

Guvernul britanic încearcă să răspundă unei probleme tot mai mari de pe piața muncii.

După pandemia de COVID-19, peste un milion de tineri cu vârste între 16 și 24 de ani nu sunt înscriși în sistemul de educație, nu au în prezent un loc de muncă și nici nu urmează nicio formă de pregătire profesională.

În cazul persoanelor cu vârste între 18 și 24 de ani, rata tinerilor aflați în categoria NEET a ajuns la 15,8%, de peste trei ori mai mare decât în Olanda, o țară pe care autoritățile britanice o folosesc tot mai des drept model pentru reforma sistemului educațional.

Guvernul condus de Andy Burnham spune că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale schimbă piața muncii, având în vedere creșterea cererii pentru competențe tehnice.

Ca parte a reformei, Guvernul va introduce o bursă de ucenicie de până la 4.500 de lire sterline și va aloca 287 de milioane de lire pentru crearea a peste 22.000 de locuri suplimentare în colegii și instituții de învățământ tehnic.

Burnham: Marea Britanie s-a bazat prea mult pe universitate

Într-un articol publicat în The Times, noul premier britanic a afirmat că, timp de mulți ani, universitatea a fost prezentată drept singura cale către succesul profesional.

Potrivit planului său, elevii din Anglia vor putea studia discipline de bază, precum limba engleză, matematica și științele, alături de calificări tehnice, stagii practice, proiecte dezvoltate împreună cu angajatorii.

Autoritățile locale, școlile, colegiile și companiile vor avea un rol extrem de important în construirea acestor programe, astfel încât ele să răspundă nevoilor pieței muncii din fiecare regiune. Implementarea la nivel național este programată să înceapă în 2028.

Miniștrii britanici spun că aceste măsuri, împreună cu reformele privind ucenicia lansate la începutul anului de fostul premier Keir Starmer, ar putea crea aproximativ 50.000 de noi locuri de ucenicie pentru tineri până la finalul actualei legislaturi.

Deși reprezentanții mediului de afaceri au salutat planul, Institutul pentru Studii Fiscale a avertizat că multele modificări ale sistemului de învățământ tehnic au creat toată această instabilitate.

În luna mai, o analiză comandată de Guvern avertiza că Marea Britanie riscă să creeze o „generație pierdută” dacă nu intervine rapid în sprijinul tinerilor.

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