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Pisica Larry rămâne șefa în Downing Street. Premierul UK nu își aduce câinele Axel la reședință

Noul prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham, a declarat că nu își va aduce câinele la Downing Street din cauza pisicii Larry.
Pisica Larry rămâne șefa în Downing Street. Premierul UK nu își aduce câinele Axel la reședință
Sorina Matei
27 iul. 2026, 17:50, Politic
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Câinele Axel, „nu se înțelege” cu motanul Larry

Prim-ministrul britanic Andy Burnham pentru BBC că Axel, câinele său, va rămâne în Greater Manchester și nu se va muta pe Downing Street nr. 10.

Burnham a dezvăluit că nu crede că metisul său de pudel s-ar înțelege cu Larry, motanul, care locuiește la reședință de 15 ani.

Câinele său, Axell, „va trebui să rămână în nordul” Angliei, pentru a nu-l deranja pe Larry The Cat.

Exact„, a răspuns Larry pe X, recunoscând că probabil nu s-ar fi înțeles cu câinele noului proprietar al reședinței.

Axel, salvat de premier dintr-un centru

Axel este câinele de companie al noului Prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham. Este un câine salvat, fiind adoptat de familia Burnham de la centrul Dogs Trust Shrewsbury în urmă cu aproximativ 10 ani. Premierul l-a poreclit cu umor „Famous Axel” și l-a descris ca având o personalitate puternică, specifică unui „omuleț furios”.

Motanul Larry, imbatabil

Motanul Larry este celebrul rezident patruped de la numărul 10 pe Downing Street, deținând titlul oficial de Chief Mouser to the Cabinet Office (Prinzător-șef de șoareci). În iulie 2026, Larry a devenit din nou subiect de atenție internațională după ce l-a primit la reședință pe Andy Burnham, cel de-al şaptelea prim-ministru din cariera sa lungă. 
  • Rasă și vârstă: Este un motan tărcat (tabby), alb cu gri, născut în ianuarie 2007, având acum vârsta de 19 ani.
  • Statut oficial: El este considerat un funcționar public, aparținând personalului din Downing Street, nu unui premier anume. Rămâne în clădire indiferent de schimbările politice.
  • Origine: A fost adoptat în februarie 2011 de la adăpostul Battersea Dogs & Cats Home de către administrația lui David Cameron pentru a rezolva problema rozătoarelor. 

Cei 7 prim-miniștri din „mandatul” lui Larry: De-a lungul celor 15 ani petrecuți în funcție, Larry a asistat la mandatele și demisiile a șase lideri britanici, supraviețuind unei perioade de turbulențe politice intense. Este vorba despre:
  1. David Cameron (2011–2016
  2. Theresa May (2016–2019)
  3. Boris Johnson (2019–2022)
  4. Liz Truss (2022)
  5. Rishi Sunak (2022–2024)
  6. Sir Keir Starmer (2024–2026)
  7. Andy Burnham (iulie 2026–prezent) 
În ciuda vârstei sale înaintate care îl plasează în categoria felinelor „super senior”, îngrijitorii săi confirmă că Larry este în continuare activ și sănătos. El continuă să își execute datoriile: a fost văzut prinzând un șoarece în primăvara anului 2026, iar cel mai recent, în iulie 2026, a livrat un șoarece mort chiar în ziua primei ședințe de Cabinet a lui Andy Burnham.
Popularitatea lui Larry rămâne uriașă, contul său parodie de pe X (Twitter) @Number10cat amuzând constant publicul cu mesaje de tipul: „Politicienii vin și pleacă, pisicile sunt permanente”.

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