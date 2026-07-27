Pisica Larry rămâne șefa în Downing Street. Premierul UK nu își aduce câinele Axel la reședință

Câinele Axel, „nu se înțelege” cu motanul Larry

Prim-ministrul britanic Andy Burnham pentru BBC că Axel, câinele său, va rămâne în Greater Manchester și nu se va muta pe Downing Street nr. 10. Burnham a dezvăluit că nu crede că metisul său de pudel s-ar înțelege cu Larry, motanul, care locuiește la reședință de 15 ani. Câinele său, Axell, „va trebui să rămână în nordul” Angliei, pentru a nu-l deranja pe Larry The Cat. „Exact„, a răspuns Larry pe X, recunoscând că probabil nu s-ar fi înțeles cu câinele noului proprietar al reședinței. Axel, salvat de premier dintr-un centru

Axel este câinele de companie al noului Prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham. Este un câine salvat, fiind adoptat de familia Burnham de la centrul Dogs Trust Shrewsbury în urmă cu aproximativ 10 ani. Premierul l-a poreclit cu umor „Famous Axel” și l-a descris ca având o personalitate puternică, specifică unui „omuleț furios”.

Motanul Larry, imbatabil

Motanul Larry este celebrul rezident patruped de la numărul 10 pe Downing Street, deținând titlul oficial de Chief Mouser to the Cabinet Office (Prinzător-șef de șoareci). În iulie 2026, Larry a devenit din nou subiect de atenție internațională după ce l-a primit la reședință pe Andy Burnham, cel de-al şaptelea prim-ministru din cariera sa lungă.