„Ne permitem.” Gary Lineker, Brian Eno și alți milionari cer introducerea unei taxe pe avere în Marea Britanie

Inițiativa este coordonată de organizația Patriotic Millionaires, care promovează de mai mulți ani ideea unei contribuții fiscale sporite din partea celor mai bogați cetățeni, relatează BBC.

În scrisoarea deschisă adresată șefului guvernului, semnatarii afirmă că își permit să plătească mai multe taxe și subliniază că propunerea nu vizează persoanele care obțin venituri din salarii, ci exclusiv segmentul celor foarte bogați, ale căror venituri provin în principal din activele și averile deținute.

„Putem suporta acest efort financiar”, transmit autorii scrisorii, care susțin că o redistribuire mai echilibrată a bogăției ar crea o societate mai echitabilă și ar permite investiții suplimentare în dezvoltarea țării.

Taxă de 2% pentru averile de peste 10 milioane de lire

Organizația Patriotic Millionaires susține introducerea unei taxe de 2% aplicate averilor care depășesc pragul de 10 milioane de lire sterline. Potrivit inițiatorilor, o parte importantă a capitalului acumulat de cei mai bogați britanici rămâne insuficient taxată și ar putea fi folosită pentru finanțarea serviciilor publice și a investițiilor regionale.

Printre semnatari se numără fostul prezentator BBC Gary Lineker, producătorul Brian Eno, regizorul Richard Curtis, cunoscut pentru filme precum „Notting Hill”, scriitoarea Val McDermid, fostul director general al lanțului Greggs, Ian Gregg, precum și Gary Stevenson, fost trader devenit activist pentru reducerea inegalităților economice.

Guvernul spune că donațiile sunt deja posibile

Reacțiile politice nu au întârziat să apară. Liderul conservator Kemi Badenoch a declarat că oricare dintre semnatari poate plăti deja mai mult către stat prin intermediul mecanismului de donații pus la dispoziție de Trezoreria britanică, afirmând că „nimeni nu îi oprește să scrie un cec”.

Și secretarul-șef al Trezoreriei, Emma Reynolds, a salutat disponibilitatea unor persoane înstărite de a contribui mai mult la bugetul public, însă a precizat că eventualele modificări majore ale sistemului fiscal vor fi analizate și anunțate în cadrul viitorului buget.

Andy Burnham nu a exclus anterior posibilitatea introducerii unei taxe pe avere. Cu puțin timp înainte de preluarea funcției de prim-ministru, acesta declara că, la un moment dat, guvernul ar putea fi nevoit „să ceară puțin mai mult” contribuabililor cu cele mai mari resurse financiare.

O dezbatere urmărită și în Europa

Discuția privind taxarea marilor averi depășește granițele Marii Britanii și este prezentă în mai multe state europene, inclusiv în contextul presiunilor asupra finanțelor publice și al creșterii inegalităților economice.