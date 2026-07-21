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Prima măsură majoră anunțată de noul premier britanic: TVA-ul la electricitate va fi eliminat

Noul premier al Marii Britanii, Andy Burnham, a anunțat marți o primă măsură majoră de combatere a costului ridicat al traiului din țară. Concret, TVA-ul la electricitate va fi eliminat, fiind o măsură care le va „oferi oamenilor un răgaz” și va „lăsa mai mulți bani în buzunarele oamenilor”.
Prima măsură majoră anunțată de noul premier britanic: TVA-ul la electricitate va fi eliminat
Diana Nunuț
21 iul. 2026, 12:39, Economic
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Noul premier al Marii Britanii, Andy Burnham, a anunțat marți că va elimina TVA-ul din facturile de electricitate ale gospodăriilor din Marea Britanie. Măsura va intra în vigoare de la 1 octombrie și reprezintă prima decizie majoră de când a preluat mandatul.

Burnham a declarat că măsura le va „oferi oamenilor un răgaz” și va „lăsa mai mulți bani în buzunarele oamenilor”, potrivit The Guardian.

Estimările guvernului britanic arată că prin implementarea acestei măsuri, factura unei gospodării medii ar urma să scadă cu 53 de euro pe an.

În plus, măsura va costa în acest an bugetul de stat un miliard de euro şi va fi finanţată din fondurile disponibilizate prin renunţarea la proiectul cărţii de identitate digitală.

Marile averi ar putea fi vizate de un impozit

Totodată, un grup de economiști au cerut introducerea unui impozit pe avere aplicat celor mai bogate gospodării din Marea Britanie, care ar putea aduce bugetului 10 miliarde de lire sterline pe an, scrie The Guardian.

Această sumă ar putea fi obținută prin aplicarea unei taxe minime de 2% gospodăriilor cu averi de peste 100 de milioane de lire sterline. Măsura ar afecta mai puțin de o mie dintre cele mai bogate gospodării din Marea Britanie.

Claudiu Năsui: Prima acțiune a noului premier al Regatului Unit este corectă

Fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui a venit cu o reacție în privința măsurii anunțate de Burnham, subliniind că aceasta este una „corectă”.

„E încă prea devreme să ne dăm seama de ce va face, dar prima acțiune a noului premier al Regatului Unit este corectă: reduce TVA-ul la electricitate. Astfel Regatul Unit se alătură țărilor europene care au mai tot scăzut TVA-ul. Finlanda a scăzut TVA-ul la alimente, medicamente și o serie de produse la 13.5%. Germania a scăzut TVA-ul în Horeca de la cota lor standard de 19%, la 7%. Irlanda a scăzut TVA-ul tot în Horeca la 9%. Austria a scăzut TVA-ul la mâncare la 4.9% și a făcut TVA zero pentru produse de igienă și sănătate. Suedia a redus TVA-ul la alimente la 6%”, a scris deputatul USR pe Facebook.

El a mai punctat faptul că, între timp, „România tot anunță noi scheme de ajutor de stat de miliarde de euro, naționalizează combinate și pune încă un miliard de euro în noua bancă de stat, a 3-a bancă de stat. Iar unii numesc asta liberalism”.

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