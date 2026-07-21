Autostrada A0 Nord: Lotul 1 a ajuns la 70%. Când s-ar putea circula pe întregul inel al Bucureștiului

Horațiu Cosma a fost marți pe șantierul Autostrăzii de Centură a Bucureștiului A0 Nord, între Corbeanca și Bâcu.

El spune că progresul din ultimele două luni este consistent și că lucrările au ajuns la aproximativ 70% stadiu fizic.

„A0 Nord lotul 1 avansează bine! Avem toate șansele să circulăm anul acesta pe toată autostrada inelară a Bucureștiului!”, a scris pe Facebook secretarul de stat.

Pe primii 8,5 km dintre Corbeanca și Mogoșoaia, autostrada are deja asfalt așternut pe toată lungimea, podurile sunt gata, iar lucrările adiacente sunt într-un stadiu avansat. Dacă ritmul actual se menține, până la finalul lunii august acest segment va fi finalizat, ceea ce ar însemna continuitate pe A0 Nord între DN1A Mogoșoaia și DN2 Afumați, a explicat Horațiu Cosma.

„Am putea avea complet funcțional întregul inel de autostradă”

El adaugă însă că, pentru deschiderea circulației este necesar ca CNAIR să avizeze soluția de descărcare provizorie a traficului pe DN1A la Mogoșoaia propusă de constructor.

„Sensul giratoriu definitiv este inclus în proiectul centurii Buftea și nu va fi realizat la timp pentru a permite deschiderea acestui sector. O soluție temporară este necesară și trebuie aprobată fără întârzieri”, spune Horațiu Cosma.

El transmite că, pe cealaltă jumătate a tronsonului, între Mogoșoaia și A1 Bâcu, deși termenul contractual prelungit ajunge în primele luni ale anului 2027, finalizarea lucrărilor până la sfârșitul acestui an este mai mult decât fezabilă. Aici, podurile și pasajele sunt într-un stadiu avansat, terasamentele sunt aproape de finalizare, asfaltarea a început, iar lucrările rămase au o complexitate redusă.

„Finalizarea integrală a A0 Nord în 2026 nu este doar un proiect de infrastructură. Este un obiectiv strategic pentru România. Pentru prima dată, am putea avea complet funcțional întregul inel de autostradă din jurul Capitalei, o investiție care va schimba radical mobilitatea în regiunea București – Ilfov și va scoate traficul de tranzit de pe actuala centură sufocată”, mai adaugă Horațiu Cosma.