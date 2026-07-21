Cristian Pistol: Lucrările avansează pe Autostrada Sibiu-Făgăraș. Lotul Avrig-Arpașu de Jos a ajuns la 40%

Pistol spune, marți, pe Facebook, că pe tronsonul 1, Boița-Avrig, cu o lungime de 14,2 kilometri, stadiul fizic al lucrărilor este de 17,19%. În șantier lucrează 595 de muncitori și 241 de utilaje, principalele activități fiind cele de terasamente, respectiv excavații, umpluturi și decopertări. Pe acest lot se construiește și nodul rutier care va conecta Autostrada A13 Sibiu-Făgăraș cu Autostrada A1 Sibiu-Pitești și DN 7, în zona localității Boița.

Pe tronsonul 2, Avrig-Arpașu de Jos, în lungime de 19,92 kilometri, lucrările au ajuns la aproximativ 40%. Constructorul execută lucrări la partea de drum, inclusiv decaparea terenului vegetal, umpluturi și consolidări, dar și la structuri, unde se realizează radiere, elevații și rigle. Pe acest tronson sunt mobilizați 211 muncitori și 168 de utilaje.

Valoarea cumulată a contractelor pentru cele două tronsoane este de 3,43 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Autostrada Sibiu-Făgăraș va avea o lungime totală de 68 de kilometri și va asigura o legătură rutieră rapidă între Sibiu și Brașov. Potrivit termenelor asumate, întreaga autostradă ar urma să fie finalizată în anul 2028.