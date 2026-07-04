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Autostrada așteptată de milioane de români prinde contur. Cum arată acum șantierul

Autostrada Sibiu–Făgăraș avansează pe toate cele patru loturi, iar imaginile de pe șantier arată un ritm intens de lucru. Peste 1.600 de muncitori și aproape 850 de utilaje sunt mobilizate pe cei 68 de kilometri ai uneia dintre cele mai importante investiții rutiere din România.
Autostrada așteptată de milioane de români prinde contur. Cum arată acum șantierul
Andreea Tobias
04 iul. 2026, 11:18, Economic
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„Autostrada Sibiu – Făgăraș (A13): lucrările avansează pe toate cele 4 loturi (68 km)

Tronsonul 1 (Boița – Avrig): pe cei 14,2 km, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 15,3%.

În șantier sunt mobilizați 591 de muncitori și 212 utilaje, care lucrează la armarea, cofrarea și betonarea fundațiilor, elevațiilor, pilelor și riglelor structurilor de pe traseu.

În paralel se lucrează la podețe, decopertări și umpluturi.

Pe tronsonul Boița – Avrig se va construi și nodul rutier dintre A13 (Sibiu – Făgăraș), A1 (Pitești – Sibiu) și DN7 (în zona Boița).

Tronsonul 2 (Avrig – Arpașu de Jos): progresul fizic este de 38,94%.

Constructorii au apăsat accelerația pe Autostrada Sibiu–Făgăraș

Pe cei 19,92 km ai șantierului sunt mobilizate 283 de persoane și 213 utilaje.

Se lucrează la: excavații, umpluturi, stabilizarea terenului, straturile de fundație și consolidarea platformei autostrăzii.

Și pe acest lot se execută concomitent lucrări la fundațiile și elevațiile podurilor și pasajelor.

Tronsonul 3 (Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus): pe cei 17,61 km, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 41%.

Cei 510 muncitori și cele 166 utilaje execută lucrări la terasamente și la majoritatea celor 27 de structuri de pe traseu, printre care se numără un pod de o complexitate tehnică ridicată, în lungime de 820 m.

Tronsonul 4 (Sâmbăta de Sus – Municipiul Făgăraș): lucrările în șantier au ajuns la 25,8% progres fizic.

În contractul pentru acest tronson este prevăzută inclusiv construcția unui drum de legătură cu DN1, în lungime de 5,6 km.

Se lucrează la foc continuu pe Autostrada Sibiu–Făgăraș

Lucrează în șantier 297 de persoane și 241 de utilaje, care execută piloții forați pentru pasajele peste autostradă și aștern straturile de balast stabilizat.

Pe toți cei 16,26 km se lucrează inclusiv la finalizarea elevațiilor și a culeelor, montarea grinzilor prefabricate și turnarea plăcilor de suprabetonare.

Contractul, în valoare de 6,4 miliarde lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport (#PT) 2021-2027, este derulat de constructorul turc Makyol.

Lucrările la această nouă autostradă, importantă pentru dezvoltarea României, trebuie finalizate în anul 2028”, transmite Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

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