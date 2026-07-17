Autostrada Sibiu-Pitești: Ce se construiește acum pe cel mai dificil tronson al A1

„Autostrada Sibiu-Pitești (A1), secțiunea 3 (Cornetu-Tigveni): stadiul fizic se apropie de 15%!

Asocierea de constructori italieni și români (Webuild SPA – Tancrad) lucrează pe sectoarele pentru care a primit Autorizații de Construire (aproximativ 30% din șantier) cu 1.300 de muncitori și 530 de utilaje, la amenajări drumuri de acces, relocări de utilități, excavații și umpluturi, consolidări ziduri de sprijin, dar și la mai multe structuri.

Autostrada Sibiu-Pitești: Se lucrează la 15 poduri și la cel mai lung tunel rutier din România

Extinderea fronturilor de lucru depinde de obținerea Acordului Revizuit de Mediu. Pentru aceasta, constructorul trebuie să finalizeze și să depună documentația necesară – demers pe care îl așteptăm în cel mai scurt timp. Ulterior, va fi esențial ca instituțiile din subordinea Ministerului Mediului să analizeze și să emită acordul cu celeritate, pentru ca Ministerul Transporturilor să poată elibera Autorizațiile de Construire pe întregul șantier.

Am cerut tuturor părților implicate să trateze acest lanț de avize ca pe o prioritate națională. Fiecare zi de întârziere în birouri este o zi pierdută în munte.

Pe traseul Secțiunii 3, în lungime de 37,4 km, se vor construi:

– 1 tunel

– 55 de structuri (viaducte și poduri)

– 2 noduri rutiere.

Autostrada Sibiu-Pitești: Secțiunea 3 a ajuns la aproape 15%. Cum avansează lucrările

Se lucrează acum la 15 poduri, care sunt în diverse faze de execuție (armare, betonare, cofrare placă de suprabetonare, instalare aparate de reazem, așternere hidroizolație, asamblare tablier metalic), iar stadiile fizice sunt cuprinse între 50% și 92%.

La ecoductul Călinești, unde stadiul fizic a ajuns la 56%, se efectuează lucrări de excavare, armare, betonare și hidroizolație.

La tunelul Poiana, cel mai lung tunel rutier cu galerie dublă din #România (1.780 m), se fac în continuare lucrări pregătitoare pentru platforma pe care se va monta instalația TBM (Tunnel Boring Machine). În urma analizelor geotehnice, constructorul a decis să înceapă forarea tunelului Poiana dinspre capătul Sibiu.

Contractul pentru construcția secțiunii Cornetu-Tigveni are o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport (PT).

Secțiunile 2 și 3 ale autostrăzii Sibiu-Pitești formează tronsonul care va traversa efectiv Carpații, asigurând astfel circulația continuă pe Coridorul Pan-European 4, care tranzitează România, de la Constanța la punctul de trecere al frontierei de la Nădlac.

Dezvoltarea infrastructurii rutiere nu depinde doar de CNAIR și de constructori, ci și de capacitatea ministerelor de resort de a emite în timp util acordurile, avizele și autorizațiile necesare”, anunță Cristian Pistol, directorul CNAIR.