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Asfaltul surpat pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Constructorul își asumă repararea porțiunii și suportarea costurilor / Traficul va fi deviat

CNAIR și constructorul PORR au convenit soluția de remediere definitivă a surpării de teren produse la kilometrul 66 al Autostrăzii A10 Sebeș–Turda. Constructorul și-a asumat executarea lucrărilor și suportarea integrală a costurilor.
Asfaltul surpat pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Constructorul își asumă repararea porțiunii și suportarea costurilor / Traficul va fi deviat
Sursa foto: Facebook/CNAIR
Diana Nunuț
08 iul. 2026, 19:49, Economic
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Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat miercuri faptul că în urma unei întâlniri desfășurate la sediul companiei între echipele tehnice ale CNAIR și cele ale constructorului PORR, a fost convenită soluția de remediere definitivă a surpării de teren apărute săptămâna trecută în zona kilometrului 66 al Autostrăzii A10 Sebeș–Turda, lotul 4.

Concret, „în urma discuțiilor, constructorul și-a asumat execuția lucrărilor de remediere definitivă și suportarea integrală a costurilor aferente sectorului afectat”, a anunțat CNAIR într-o postare pe Facebook.

În aceste condiții, elaborarea proiectului de remediere va începe luni, 13 iulie, și va dura aproximativ o lună, urmând ca lucrările de consolidare să fie finalizate în circa două luni.

Ce se va întâmpla cu circulația pe tronsonul afectat în perioada intervențiilor

CNAIR menționează faptul că în perioada intervențiilor, circulația pe sensul Unirea–Turda va fi deviată pe DN1, între nodurile rutiere Unirea și Turda, pe un traseu de aproximativ 19,2 kilometri, cu circa cinci kilometri mai lung decât cel pe autostradă.

Traficul pe sensul opus va rămâne deschis pe autostradă.

Soluția a fost aleasă întrucât zona de instabilitate afectează direct calea aferentă acestui sens: mutarea integrală a traficului pe DN1 îndepărtează participanții la trafic de sectorul activ de la km 66 și menține separarea fizică a fluxurilor, evitând concentrarea întregului trafic — inclusiv a celui greu — în imediata vecinătate a cedării”, a explicat CNAIR.

Asfaltul s-a surpat pe o porțiune a Autostrăzii A10 Sebeș-Turda

Săptămâna trecută, pe Autostrada A10 Sebes – Turda, km 66+400, județul Cluj, asfaltul s-a surpat mai bine de jumătate de metru. Fenomenul a apărut în același loc în care șoseaua a cedat și în trecut.

Una dintre cauzele probabile pentru surparea asfaltului este infiltrarea apei de ploaie în terasamentul autostrăzii, potrivit CNAIR.

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