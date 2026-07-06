Autostrada A10 surpată: Ministerul Transporturilor cere CNAIR clarificări

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a solicitat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) un raport detaliat cu privire la situația apărută pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, precum și un plan clar pentru eliminarea definitivă a cauzelor acestor degradări.

„Am solicitat astăzi (luni – n.r.) CNAIR un raport detaliat privind situația apărută pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, unde degradările repetate ale carosabilului au generat o nouă surpare. Se impun clarificări urgente. Raportul solicitat trebuie să prezinte cauzele tehnice ale degradărilor, riscurile identificate pentru siguranța circulației, măsurile întreprinse până în prezent și soluțiile propuse pentru remedierea definitivă a acestui punct nevralgic. Totodată, am cerut explicații privind motivele pentru care a fost efectuată recepția finală a lucrărilor în 2023, în condițiile în care în această zonă au fost înregistrate probleme recurente încă de la darea în trafic a autostrăzii”, spune Cosma.

Secretarul de stat a solicitat CNAIR să prezinte, în regim de urgență, un plan clar pentru eliminarea definitivă a cauzelor acestor degradări, astfel încât să fie prevenită extinderea surpării și să nu mai fie necesare intervenții repetate în același punct.

De asemenea, în cazul în care evoluția situației va impune restricții suplimentare de circulație, Cosma a cerut CNAIR să analizeze cu prioritate posibilitatea devierii traficului prin organizarea circulației bidirecționale pe celălalt sens al autostrăzii.

„Siguranța circulației este prioritatea noastră. Este esențial să înțelegem cu exactitate cauzele acestor probleme, să stabilim responsabilitățile și să implementăm, în cel mai scurt timp, o soluție tehnică durabilă pentru acest sector al Autostrăzii A10”, mai spune Horațiu Cosma.

Ce s-a întâmplat pe A10?

Surparea adâncă de mai bine de jumătate de metru de pe autostrada A10, tronsonul Sebeș–Turda, a apărut în asfalt, în același loc în care șoseaua a cedat și în trecut.

Una dintre cauzele probabile este infiltrarea apei de ploaie în terasamentul autostrăzii, potrivit CNAIR.

Lucrările de consolidare vor dura aproximativ două luni, iar până când vor fi definitivate se va circulă pe o singură bandă.

„În zona km 66 al Autostrăzii Sebeș-Turda (A10) se manifestă un fenomen de instabilitate a terenului care a determinat în timp degradări ale sistemului rutier. Zona este monitorizată permanent de DRDP Cluj, au fost executate succesiv lucrări de remediere a degradărilor și au fost dispuse măsurile necesare pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Având în vedere evoluția fenomenului, DRDP Cluj a sesizat Instituția Prefectului – Județul Cluj, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj a aprobat nota de constatare privind evaluarea pagubelor produse de manifestarea fenomenului de instabilitate și a stabilit măsurile necesare pentru evaluarea tehnică și gestionarea situației.

DRDP Cluj, prin Secția Producție, va demara marți, 07.07.2026, lucrările necesare pentru punerea în siguranță a sectorului afectat”, potrivit CNAIR.

Pe Autostrada A10, km 65+900 – km 66+400, Calea 1, banda I și banda de vehicule lente, au fost instituite restricții de circulație din data de 28 mai 2026, până la finalizarea lucrărilor de consolidare a corpului autostrăzii. Circulația se desfășoară pe o bandă din trei, cu restricții de viteză.