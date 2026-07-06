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De ce nu îl vrea PSD premier pe Siegfried Mureșan? Grindeanu: E un Bolojan mai mic

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat, luni, de ce partidul său nu îl vrea pe liberalul Siegfried Mureșan premier: „Mureșan e un Bolojan mai mic”. Liderul PSD a mai spus că din punctul său de vedere, USR trebuie să rămână în Opoziție.
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Laura Buciu
06 iul. 2026, 18:05, Politic
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Sorin Grindeanu a spus, la Digi 24, că Ilie Bolojan n-a înțeles că e prim-ministru cu voturile PSD și căcă era să fie ales prim-ministru cu voturile PNL, al cărui președinte este, avea 15% din Parlament.

„PNL a ieșit la legere pe locul 3. Uităm lucrurile, dar românii au dat PSD-ul pe primul loc. Ca să fii premier al unei coaliții, trebuie să te caracterizeze și altceva, în afară de încrâncenare. Se numește să fii dispus la dialog când nu ai câștigat alegerile, ba chiar ai ieșit pe locul 3 și ești prim-ministru a unei coaliții, formată din 4 partide plus grupul minorităților. Lucrul acesta, în acest an, Ilie Bolojan nu l-a înțeles și s-a comportat ca și când PNL a câștigat singur alegerile”, spune Grindeanu.

Întrebat dacă l-a supărat atât de tare Bolojan, Grindeanu a spusb că i se pare „pare mult fake în imaginea publică”.

„Totul e mult fake. E multă poveste, spectacol de sunet și lumini și în spate nu s-a întâmplat absolut nimic. (…) Noi vedem următorul lucru: că dincolo de bătălia aceasta politică, din care nu câștigă nimeni, vedem că românii trăiesc din ce în ce mai prost. Urmarea politicilor economice proaste și din cauza celor făcute de Ilie Bolojan, și din cauza acestor lucruri, (…) am luat decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan, din cauza modului falimentar de a conduce guvernul, în special din punct de vedere al măsurilor economice”, a mai spus Grindeanu.

Întrebat, în contiuare de de nu îi dă PSD un vot pentru Siegfried Mureșan, pentru ca PSD să deblocheze criza, Grindeanu a răspuns: „Pentru că Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic. (…) Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de armistițiu – cu care din principiu nu am niciun fel de problemă atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac, e același lucru – se va inventa altceva”.

De asemenea, Sorin Grindeanu a spus că, din punctul său de vedere, „USR-ul și-a arătat în această perioadă dorințele politice” și el crede „că USR-ul ar trebui să meargă în opoziție”.

„Adică să nu facă parte din viitoarea posibilă coaliție de guvernare. Asta e părerea mea personală. N-am un vot intern în partid”, a mai spus liderul PSD.

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