Prima pagină » Politic » Senator USR, răspuns lui Grindeanu: Pretenția PSD ca lumea să mai aibă încredere în el e ridicolă

Senator USR, răspuns lui Grindeanu: Pretenția PSD ca lumea să mai aibă încredere în el e ridicolă

Senatorul USR, Ștefan Pălărie, îi răspunde liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a anunțat că partidul său este gata să semneze un acord politic cu PNL, USR și UDMR privind o rotativă a guvernelor minoritare, cu condiția ca PSD să preia primul guvernarea: „Pretenție ridicolă”.
Senator USR, răspuns lui Grindeanu: Pretenția PSD ca lumea să mai aibă încredere în el e ridicolă
Sursa: Facebook
Laura Buciu
02 iul. 2026, 10:46, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

PSD trebuie să renunțe la pretenția ca lumea să aibă încredere în el, spune, joi, la RFI senatorul USR Ștefan Pălărie. Asta după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat că partidul său este gata să semneze un acord politic cu PNL, USR și UDMR privind o rotativă a guvernelor minoritare, dar cu o condiție, ca prima care preia guvernarea să fie formațiunea sa.

„Este extrem-extrem de stranie noțiunea asta, că după ce au dărâmat coaliția (…), tot ei trebuie să primească trofeul și să plece acasă campioni și cu un Guvern roșu full PSD”, afirmă senatorul USR.

Ștefan Pălărie critică poziția PSD privind formarea unui nou Guvern.

„Dacă este ceva în această perioadă care mi se pare absolut ridicol este pretenția PSD ca lumea să mai aibă încredere în mesajele lor sau în propunerile lor”, reclamă Pălărie.

În opinia sa, „dacă cei de la PSD doresc să-i mai creadă cineva că se țin de un acord, atunci nu-i nici o problemă, să-și asume întâi în mod consecvent susținerea unui Guvern din care nu fac parte”.

Comparația făcută de senatorul USR pentru a explica poziția PSD

Ștefan Pălărie spune că „e ca și cum tu ai o înțelegere cu cineva să închiriezi un apartament în care să te muți împreună, stabilești un mod de lucru, stabilești cine se ocupă de cheltuieli, de utilități, cine ce face și fiecare stă în camera lui. După ce partenerul ăla te dă afară din casă și spune că-i nemulțumit de cum se acoperă cheltuielile, vine și-ți face o propunere, să stai prin rotație în apartamentul ăla închiriat, dar să înceapă el, te dă afară și poate peste un an și jumătate te mai primește înapoi”.

Senatorul USR nu crede că ar trebui să guverneze mai întâi PSD.

„Este extrem-extrem de stranie noțiunea asta, că după ce au dărâmat coaliția (…), tot ei trebuie să primească trofeul și să plece acasă campioni și cu un Guvern roșu full PSD. Asta pentru mine este absolut de neimaginat cum cineva din PSD mai crede că o astfel de invitație sau propunere poate fi luată de cineva în serios”.

 

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da