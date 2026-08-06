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Senator USR: Legea ANI, în forma modificată de PSD și AUR, este inaplicabilă

Legea privind Agenția Națională de Integritate (ANI), în forma modificată prin amendamentele PSD și AUR, este „inaplicabilă” și riscă să fie declarată neconstituțională, a declarat senatorul Ștefan Pălărie, la RFI.
Senator USR: Legea ANI, în forma modificată de PSD și AUR, este inaplicabilă
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
06 aug. 2026, 10:24, Politic
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„Legea, așa cum a fost mutilată, transformată, cu amendamentele PSD și AUR, generează o lege care este neconstituțională și o lege care este inaplicabilă”, a afirmat senatorul USR.

Potrivit lui Pălărie, amendamentele introduse de PSD au reintrodus principiul retroactivității, despre care spune că afectează constituționalitatea actului normativ.

„Principiul de retroactivitate pe care l-au introdus colegii de la PSD și nu este prima oară, știți că prima formă a legii a fost respinsă în Senat, principiul acesta a revenit (…). PSD joacă un rol meschin, dar străveziu”, a declarat senatorul.

Reformele asumate prin PNRR, afectate de dispute politice

Întrebat cum iese Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din sesiunea extraordinară a Parlamentului, Ștefan Pălărie a susținut că reformele asumate prin PNRR sunt afectate de disputele politice.

„PNRR-ul iese într-o formă de bătălie între partidele politice care își doresc îndeplinirea jaloanelor și nu doar o bifare, ci și reforme reale pentru țară, în luptă strânsă împotriva altor partide politice, care doresc mai degrabă prelungirea controlului acelui partid politic, în principal mă refer la PSD, chiar cu costul ca aceste jaloane să nu fie acceptate ca fiind îndeplinite la Comisia Europeană”, a afirmat acesta.

Senatorul USR a acuzat PSD că pune în pericol accesarea fondurilor europene prin modificările aduse legislației.

„Este o batjocorire sau o decizie malefică, ticăloasă, de a pune aceste jaloane în pericolul de a pierde banii pentru România. Chestiunea asta se vede limpede zilele acestea din dezbaterile parlamentare”, a spus Ștefan Pălărie.

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