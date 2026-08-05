Mircea Abrudean pune presiune pe PSD. „Să își asume responsabilitatea” dacă România pierde fonduri europene din cauza legilor modificate

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat miercuri că PSD trebuie să își asume întreaga responsabilitate dacă România va fi penalizată sau va pierde fonduri europene din cauza modificărilor aduse unor proiecte de lege adoptate în sesiunea extraordinară a Parlamentului.

Potrivit acestuia, PNL a susținut toate reformele și jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în timp ce amendamentele social-democraților au afectat forma finală, inclusiv în cazul legii decarbonizării.

„Zilele acestea s-a văzut foarte clar cine urmărește interesul României și cine se ocupă doar cu manevre și jocuri politice, indiferent de consecințe. Pentru PNL, miza a fost una singură: îndeplinirea jaloanelor din PNRR, protejarea investițiilor și a fiecărui euro care aparține României. Am votat și am apărat fiecare jalon, fiecare reformă pe care o avem prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În cazul Legii integrității, vom susține ca proiectul să treacă prin controlul de constituționalitate. Facem tot ce ține de noi pentru a avea o lege în acord cu Constituția României și pentru a nu rata jalonul din PNRR”, a scris președintele Senatului.

Referitor la legea decarbonizării, despre care spune că „PNL a folosit toate instrumentele parlamentare pe care le-a avut la dispoziție pentru ca legea să fie corectă”, să respecte interesele României și angajamentele asumate prin PNRR, „forma finală a fost grav afectată de amendamentele PSD”.

„Am votat pentru aprobarea legii, dar, din păcate, forma finală a fost grav afectată de amendamentele PSD. Dacă România va fi penalizată sau nu va primi fondurile europene alocate din cauza acestor modificări, PSD trebuie să își asume întreaga responsabilitate”, a transmis Mircea Abrudean.