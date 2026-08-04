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„Consecințele vor fi devastatoare”. Pîslaru avertizează asupra efectelor amendamentelor din Senat

Ministrul interimar al Investițiilor, Dragoș Pîslaru, avertizează, marți, că amendamentele adoptate în Senat la legislația privind decarbonizarea pot duce la blocarea completă a PNRR și la pierderea unor miliarde de euro din fonduri europene, dacă vor fi aprobate definitiv de Parlament.
„Consecințele vor fi devastatoare”. Pîslaru avertizează asupra efectelor amendamentelor din Senat
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Alexandra-Valentina Dumitru
04 aug. 2026, 14:32, Economic
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Pîslaru susține că amendamentele votate în Senat la legislația privind decarbonizarea reprezintă un risc major pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Amendamentele susținute și votate astăzi în Senat la legislația decarbonizării au consecințe dramatice pentru România dacă ajung să treacă de votul final din Parlament și să devină lege. Vreau să explic foarte clar și transparent tuturor ce este în joc, dincolo de discursul politic de conjunctură”, a transmis Pîslaru, pe Facebook.

Ministrul explică faptul că riscul nu se limitează la eventualele penalități aferente Jalonului 119a din Cererea de Plată nr. 6. El spune că Guvernul purta deja discuții cu Comisia Europeană pentru a justifica, printr-un studiu elaborat de Transelectrica și prezentat ACER, necesitatea menținerii unor capacități de producție a energiei.

„Aceasta era o poziție asumată de Guvern și negociată direct cu Bruxelles-ul pentru a diminua efectele unor eventuale penalități”, a precizat Pîslaru.

„România a primit deja milioane de euro”

Potrivit lui Pîslaru, adevărata problemă este că modificările legislative ar putea determina Comisia Europeană să constate existența unei „reversibilități” în cazul Jalonului 114, care privește legislația privind decarbonizarea și care a fost deja validat în cadrul Cererii de Plată nr. 2, „pe baza căreia România a primit deja miliarde de euro pentru investiții. Modificarea retroactivă a regulilor încalcă principiul ireversibilității reformelor”.

„Constatarea reversibilității de către Comisia Europeană atrage penalități financiare exponențial mai mari decât cele de pe Jalonul 119a. BLOCARE TOTALĂ: Reversibilitatea oprește definitiv depunerea de noi cereri de plată! Nu vom mai putea depune nici măcar Cererea de Plată nr. 5 – pentru care aveam deja totul îndeplinit și pe care o puteam depune imediat după publicarea noului CID. De asemenea, se blochează automat și Cererea finală de plată (nr. 6)”, a spus acesta.

„Consecințele vor fi devastatoare”

În opinia ministrului interimar, consecințele ar depăși sfera finanțării prin PNRR și ar afecta inclusiv credibilitatea României pe piețele financiare.

„Consecințele vor fi devastatoare: evaluări negative din partea agențiilor de rating, pierderea credibilității de țară și, cel mai grav, blocarea fondurilor pentru spitale, școli și infrastructură. Este o diferență uriașă între a negocia tehnic cu Comisia menținerea temporară a unor capacități energetice și a adopta legi retroactive care anulează reforme deja plătite”, a mai transmis Pîslaru.

La final, ministrul interimar a făcut apel la PSD și la membrii Parlamentuluisă respingă modificările legislative.

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