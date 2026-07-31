„Importurile în PNL”, Dragoș Anastasiu și Dragoș Pîslaru, „cariate, cu probleme” . Ce spune un lider PNL despre Oana Gheorghiu

„Toate importurile în PNL pe funcții înalte guvernamentale s-au dovedit daună de imagine și prejudiciu de imagine. Cariate, cu probleme. De la Dragoș Anastasiu, până la Dragoș Pîslaru”

Alina Gorghiu îi reproșează lui Ilie Bolojan userizarea partidului dar și noile personaje aduse în partid.

„Sunt foarte multe episoade care au pus această distanță între noi vechi liberali și Ilie Bolojan. Odată povestea cu userizarea partidului și polul neo-progresist pe care l-am aflat iarăși de la televizor.

A doua oară faptul că toate resursele umane din guvernul Bolojan sunt USR, Reper, Forța Dreptei și te miri ce alte resurse mai puțin din interiorul partidului. Toate aceste resurse umane s-au dovedit a fi cariate, cu probleme. De la Dragoș Anastasiu până la Dragoș Pîslaru. Toate aceste importuri în Partidul Național Liberal pe funcții înalte guvernamentale s-au dovedit daună de imagine și prejudiciu de imagine pentru Partidul Național Liberal.

Nu înțeleg ca lider al partidului să decontez, imaginea și gafele unor oamenii aduși de Ilie Bolojan, care n-au legătură cu Partidul Național Liberal, în loc să promovezi oameni din interiorul partidului, cu ani de vechime, cu performanță, care au stat în acvariu și au fost văzuți de presă zeci de ani. Deci n-ai fi putut să inventezi altceva despre ei, că toată lumea îi știa cu bune și cu rele”, spune Gorghiu.

„Oana Gheorghiu are o competență pe care eu încă n-am reușit să o decriptez”

Liderul PNL spune că n-a reușit până în prezent să afle nici competențele vicepremierului Oana Gheorghiu, recent adusă de Ilie Bolojan în PNL.

„Eu le-am spus: eu merg la guvernare să fac reforma administrației. Care reforma administrației a început cu AT-urile astea mici și cu județe și cu amărâții și n-a început cu administrația centrală, că nu s-a făcut un minim de reformă în administrația centrală. S-a spus facem reforma companiilor de stat și a venit doamna Oana Gheorghiu, care are o competență pe care eu încă n-am reușit să o decriptez, că în companiile de stat nu s-a întâmplat reformă.

Am spus că ne apucăm de reformă administrativ-teritorială: că facem minuni, comasăm, dregem, eficientizăm absorbția fondurilor europene la nivel regional. N-am făcut nimic”, spune Gorghiu.