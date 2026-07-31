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„De ce PNL merge în nebunie cu legea salarizării unitare?” Un lider PNL anunță pentru Mediafax că nu votează, este „cel mai mare eșec de comunicare”

Liderul PNL, Alina Gorghiu, a criticat dur în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax, legea salarizării unitare susținută de Ilie Bolojan.
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Sorina Matei
31 iul. 2026, 15:26, Politic
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„Mi-e greu să le explic oamenilor de ce PNL merge în nebunie, în zid, cu legea salarizării unitare”

„Vă rog să mă credeți că mi-e greu să țin pasul și să le explic oamenilor, de exemplu, de ce astăzi partidul pe care eu îl reprezint merge așa, în nebunie, cu încăpățânare, în zid, de exemplu, cu un proiect extrem de complex și complicat și sensibil, cum este legea salarizării unitare. Pe cuvântul meu de onoare, dacă știm ce să le mai explic. (…) Eu vă spun în exclusivitate: dacă acest proiect va deveni inițiativa asumată la nivel parlamentar, în forma asta, eu nu votez. Nu doar că n-o votez, am să o combat, am să o amendez, am să votez împotrivă în măsura în care rămâne acest proiect”, spune Alina Gorghiu, în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax.

„În forma aceasta, eu nu o votez. S-a transformat în cel mai mare eșec de comunicare”

Alina Gorghiu consideră că legea salarizării, pe care insistă Ilie Bolojan și care a generat proteste în Româmia, este cel mai mare eșec de comunicare al PNL. Ea anunță că nu votează legea în forma actuală.

„În loc să o lipești de PSD și de cei care au fost miniștri ai Muncii înainte, care într-adevăr trebuiau să-și asume acest proiect, să vină cu el pe masa Parlamentului în calendarul angajat, tu îți asumi în ultimul an de zile acest proiect, tu, Dragoș Pîslaru, Bolojan, Guvernul Bolojan, care s-a transformat în cel mai mare eșec de comunicare. Spun doar eșec de comunicare la acest moment, că nu s-a materializat într-o inițiativă legislativă.

Te încăpățânezi să faci acel simulacru de dezbatere până în Guvern, deși știi că n-ai dreptul să o dezbați în Guvern, să faci procedură de transparență decizională, pe urmă ne explici cum ești doar secretariat tehnic, tu, ministru muncii, și aduni impresii. Asta în condițiile în care dai aparența că uniformizezi grile, dar tu nu tratezi cauza dezechilibrelor din sistemul bugetar. Și atunci, câtă vreme o grămadă de categorii profesionale pierd bani mulți din venit –  începând cu medicii, profesorii, sistem de justiție și așa mai departe – eu nu pot să fiu de acord să votez așa ceva”.

Liderul PNL, Alina Gorghiu, a făcut dezvăluiri din interiorul partidului în emisiunea OFF The Record.

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