În emisiunea OFF The Record, difuzată de Mediafax, Alina Gorghiu, a vorbit pe larg despre frământările din PNL din cauza apropierii lui Ilie Bolojan de USR. Ea susține că inclusiv într-o întâlnire la Vila Lac 1, de la începutul anului, liberalii și-au dat seama că Ilie Bolojan se sincroniza cu USR, dar acesta nu ar fi vrut să recunoască. O parte a partidului ar fi propus delimitarea de AUR, pe care Bolojan ar fi respins-o.

„Ilie Bolojan se sincroniza cu USR, dar nu voia să ne spună acest lucru în ședința de partid”

„Și vă dau câteva exemple care sunt de actualitate astăzi când fac interviu cu dumneavoastră. A fost o ședință extrem de apăsată în Partidul Național Liberal, ținută la Vila Lac. Cred că jumătate de an ne desparte de momentul acela, ședință în care Ilie Bolojan se sincronizase cu USR, dar nu vrea să ne spună acest lucru în ședința de partid. Și noi toți vedeam elementele similare între comunicarea USR și comunicarea PNL și a fost acel moment cunoscut presei prin care noi am dat o rezoluție de distanțare de PSD, de prima noastră rezoluție în interior, rezoluție pe care am încercat să o amendăm, câțiva membri ai Partidului Național Liberal, cu ideea că nu vom face niciun fel de apropiere de AUR și de George Simion. Dacă tot ne gândim la o altă formulă, la conservarea guvernării, haideți să trecem în rezoluția partidului, lucru pe care PNL îl spunea de ceva timp. Avem foarte multe puncte de opinie diferite de AUR, motiv pentru care mi se pare firesc să spui limpede că o guvernare PNL- AUR nu poate fi un proiect de viitor. De la momentul ăla la ziua de astăzi, când aflăm de la televizor, din nou de la televizor, de la liderul Partidului Național Liberal și premierul României, de întâlniri multiple pe care le-a avut liderul AUR, George Simion, ca și cum ar fi business as usual. Deci ne-a transmis atât de sec și ca pe un lucru absolut firesc despre aceste întâlniri.

De atunci până astăzi s-au întâmplat niște lucruri. Faptul că Ilie Bolojan a mințit PNL. N-a spus în interiorul partidului nici măcar o singură dată nimeni n-a știut de aceste întâlniri. Sigur că erau aceste rumori în spațiu public despre posibile întâlniri cu Peiu, cu George Simion. Dar în interiorul partidului, deși s-a pus pe masă această delimitare de George Simion și de AUR, pe care Ilie Bolojan a refuzat-o, în interiorul partidului domnia sa nu a comunicat nici măcar o secundă despre aceste întâlniri. Un lucru care ar fi fost absolut firesc câtă vreme, din proximitatea domniei sale, foarte mulți apropiați, începând cu secretarul general Dan Motreanu, tot urlă pe Facebook-uri cum cad măștile la alții care se văd cu Simion, dar uite că masca domnului Ilie Bolojan cade direct la o televiziune, într-o seară și rămânem toți cu ochii foarte mari ca o zână bună în poieniță și ne întrebăm: ce faci Dan Motreanu? Acum ce mai faci? A cui mască a căzut? Cum ne mai apărăm noi ca Partid Național Liberal aflând de la televizor despre această întâlnire sau acest serial de întâlniri, taman în ziua în care hulim AUR că cei 41 de deputați AUR au votat împotriva proiectului SAFE din sesiunea extraordinară”, spune Gorghiu.

„Ilie Bolojan se raportează la USR, la Fritz, ne gândim cum să salvăm soldatul Fritz. Partidul este pus în fața faptului împlinit. Dacă Bolojan ar fi pus pe masa PNL propunerea de a fi mandatat să facă acest pol neoprogresist – aceste decizii nu ar fi avut votul majorității PNL”

„Nu, nu se raportează la PNL, tocmai aici e problema. Domnia sa se raportează la USR, la Fritz, ne gândim cum să salvăm soldatul Fritz, că era un film celebru.(…) Partidul este pus în fața faptului împlinit. Asta contest eu. Orice lider rațional o să iasă să vă spun același lucru. Cei care până acum au susținut orbește poziționările conducerii partidului, sunt absolut convinsă că au o jenă și s-ar simți penibili să iasă public să vă spună, da, au avut dreptate, colegii ăștia ai noștri.

Aproape jumătate din partid a avut dreptate când a spus că deciziile nu le ia cu partidul, ci le ia cu Fritz în birou, le ia cu Simion în birou sau cu alți oameni fără să ne comunice.

Cele două decizii sau cele două demersuri relevante, care impactează direcția PNL au fost luate fără PNL. Și dacă ar fi pus pe masa Partidului Național Liberal propunerea de a fi mandatat să facă acest pol neoprogresist sau să fie mandatat să se vadă cu Simeon pentru un guvern PNL-AUR, de exemplu – aceste decizii nu ar fi avut votul majorității colegilor mei din Birou Politic Național. De ce vă spun asta? Pentru că a încercat să pipăie discuția cu USR la un moment dat. A fost ședința de BPN de la Parlament când a ieșit pe presă o declarație savuroasă a lui Emil Boc, care a spus, dom’le, nu putem să fim brelocul cu USR încontinuu, va trebui să ne păstrăm direcția noastră, suntem partid liberal-conservator, lăsăm neoprogresismul deoparte. Și atunci a fost foarte limpede că o majoritate largă în Partidul Național Liberal nu-și dorește schimbarea aceasta de direcție înspre neoprogresism. Și a fost acea ședință pe care deja am enunțat-o, în care am încercat să introducem distanțarea de AUR și s-a refuzat completarea rezoluției și atunci ne-am lămurit în mare parte toți că ceva este care îl rețină pe Ilie Bolojan în a da rezoluția foarte clară. (…) Aceste două decizii, credeți-mă, în interiorul Partidului Național Liberal n-ar fi trecut. De aceea, sfidează, Ilie Bolojan, conducerea Partidului Național Liberal”, arată Gorghiu.

„Discursul anti- Justiție al PNL – un virus luat de la PNL. Fritz a depășit nivelul pe care Dragnea îl avea de cerbicie în lupta cu instituțiile de integritate”

Lidera PNL susține că în partid nu se mai discută de teme liberale, ci de teme USR-iste, pentru că „PNL a devenit un partid cu discurs falimentar anti-Justiție”.

„Da, meciul ăsta cu justiția și discursul, narativul nostru din ultimul timp împotriva Justiției este falimentar. Dar e un virus pe care l-am luat de la USR în ultimul timp. Și am să vă spun de ce. Au un caz particular pe care îl vede toată România. Un președinte pe funcție care are o hotărâre definitivă legată de un incident de integritate, un conflict de interese. Oameni buni, alții au luat pușcărie cu suspendare pe conflict de interese și alte situații. Vă rog frumos, faceți abstracție de numele Fritz. (…) Omul ăla este președintele USR și primar al unei comunități mari. Ce face omul ăla când până mai ieri partidul pe care l-a reprezentat a făcut din lupta pro-justiție stindardul, mesajul principal al partidului său? Aoleu! Am intrat eu în…aici. Păi ce fac acum? Dacă am intrat în problema asta nasoală, nu mai e bună justiția. Deci justiția este nasoală. Și atunci fac referendum în interiorul USR ca să mă validez ca președinte, înjur Justiția că e rea, fac din legea Integrității harcea-parcea, vreo 200 de amendamente și acum o atac la la Curtea Constițională. Eu – USR – cu mânuța asta după ce am votat-o prin toți parlamentari în plen.

Domnul Fritz mi se pare că a depășit nivelul pe care Dragnea l-avea de cerbicie în lupta cu instituțiile de integritate. (…) Dar acum schimbăm ca să scape Fritz. (…) E greu să accepți că și PNL și USR fac toate aceste eforturi colosale, legislative și de comunicare ca să-l salveze pe Fritz. Dacă asta este tema la care ne înhămăm toți, eu refuz să fac parte din gașca asta. Eu chiar fac pasul lateral. Dacă obiectivul PNL astăzi este să-l salvez de pe Fritz, iertați-mă, înseamnă că n-am înțeles de ce suntem în politică asta și care este interesul nostru ca partid. Eu am înțeles, Fritz are o problemă, dar nu este problema PNL.

Fritz poate să supraviețuiască, să respire pe fața Pământului și fără funcția de președinte USR sau de primar al Timișoarei (…) Nu există motivarea de la Înalta Curte, dar sunt absolut convinsă că acest prefect știe că încalcă legea dacă nu va aplica hotărârea ÎCCJ atunci când ea va fi redactată. Inclusiv prefecții de la USR pot fi sfătuiți de bine”.

„Ilie Bolojan are nevoie de infrastructura online a USR”

Alina Gorghiu spune că Ilie Bolojan are nevoie de un lider convenabil la șefia USR, pentru că „are nevoie de infrastructura online a USR în promovarea politicilor guvernamentale și de voturile USR”.

„Păi de ce? Că tocmai are nevoie de acest lider foarte convenabil, confortabil numit Fritz la USR, are nevoie de infrastructura online a USR în promovarea politicilor guvernamentale ale Guvernului Bolojan. Are nevoie de voturile USR și în același timp știe că această apropiere nefirească de USR în interiorul Partidului Național Liberal îi creează daune. Deci e ușor conflictat și de aceea face acest dans”, spune fosta președintă a partidului.