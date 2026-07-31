„Dacă mai suntem sănătoși la cap, trebuie să avem Guvern în septembrie”. Ce calcule se fac pentru viitorul Executiv

„Musai trebuie să avem Guvern în septembrie, dacă mai suntem sănătoși la cap. Suntem cu un deficit de democrație pentru că facem tot felul de construcții artificiale”

„Cred că această criză va lua sfârșit în septembrie. Eu cred că e coaptă o guvernare. (…) Nu mai e la fel de complicat ca atunci (n.r. în 2024), dar frustrarea socială e în creștere și dacă liderii care conduc România nu văd această tensiune socială, tensiune publică, greșesc foarte mult. Nu suntem în punctul de la momentul anulării alegerilor, în schimb suntem cu un deficit de democrație pentru că nu avem un guvern stabil și pentru că facem tot felul de construcții artificiale, pasăm de la Guvern la Parlament astfel încât să putem să conducem România. Musai trebuie să avem guvern în septembrie, dacă mai suntem sănătoși la cap. Asta e concluzia pe care îmi permit să o spun„, susține Alina Gorghiu în emisiunea OFF The Record, pe Mediafax.

„Președintele României trebuie să dea mandat aceluia care face majoritatea (…) Trebuie închiși undeva într-o sală și nu le dai de mâncare și nici să bea vreo 24 de ore și să-i vezi ce agreează o soluție”

Alina Gorghiu a anunțat pentru Mediafax că va vota propunerea pe care Nicușor Dan o face legată de premier pentru a avea un guvern stabil.

„Președintele trebuie să dea mandat aceluia care face majoritatea.Cred că încă nu s-a mers până la nivelul ăla de profunzime cu dialogul cu colegii care sunt lideri de partide politice parlamentare.

Aici sunt de acord cu Kelemen Hunor că trebuie închiși undeva într-o sală și nu le dai de mâncare și nici să bea vreo 24 de ore și să-i vezi ce agreează o soluție, pentru că, trecând de glumă, ajungem într-o situație foarte complicată.

Da, numai că majoritatea nu se face doar din câștigător. Majoritatea se face cu 50% plus un 1 mandat. Eu l-am văzut inclusiv pe liderul PSD, pe Sorin Grindeanu spunând: poate să fie propunerea PSD de premier sau poate să fie o altă formulă de premier pe care președintele o decide doar să deblocăm situația. Eu vă spun că fără un guvern rapid făcut, noi suntem în aer și cu bugetul pe 2027, care va fi foarte greu de construit”, susține Gorghiu.

Calculele pentru majoritatea viitorului Guvern

Fostul președinte PNL consideră că majoritatea de 233 de voturi poate fi obținută cu PSD, o parte din PNL, UDMR și minoritățile naționale.

„233 de voturi le poți obține cu o parte din fosta coaliție. Poți cu UDMR, cu PSD, minorități. (…) Eu nu mai am certitudini că vine vorba de actuala ecuație politică. Pot să vă spun ce cred că ar fi sănătos să faci. (…) Eu aș desemna mâine, nu în septembrie, eu mâine aș desemna un premier care să treacă la treabă, să-și formeze o majoritate.

Aș vorbi cu Kelemen Hunor. Ideea dânsului cu patru guverne mi se pare o glumă și să nu se supere pe mine. (…) Eu o să vă fac un lucru. Povestea asta cu tehnocratul, eu nu o mai simt de foarte mult timp. Eu am trauma mea cu guvernul Cioloș. E o traumă pe care n-am tratat-o la psihiatru când trebuie, motiv pentru care am în continuare, așa când aud de guverne tehnocrate, valuri, valuri de emoții mă copleșesc. Revenind în chestia serioasă: eu nu cred în premieri tehnocrați foarte tare. Poate să fie un premier foarte puternic, dar din păcate legătura cu partidele politice nu e una puternică. Un premier, dacă vrei să aibă autoritate în fața miniștrilor, în fața coaliției, trebuie să fie un premier susținut de partidele politice.

Da, văd un premier politic și cred că ar fi bine să fie un premier politic. Poate să fie de oriunde, trebuie să comunice cu liderii partidelor politice, președintele, trebuie să le spună, să vadă ce, cum. N-aș mai vrea să aud despre PNL, că spune una la Cotroceni, că în spațiu public se sucește, adică volte de astea la 24 de ore, n-aș mai vrea. (…) Sigur că aici argumentele mele sunt șubrede. Dar dacă tot mai avem o perioadă de săvârșit din mandatul ăsta, mi-aș dori unul (n.r. premier) de la PNL, că până la rotativă mai sunt câteva luni”, susține Alina Gorghiu.

Liderul PNL, Alina Gorghiu, spune că Ilie Bolojan nu avea neapărat o problemă cu Adrian Veștea, ci avea o problemă cu oricine din Partidul Național Liberal care ar fi format guvern, pentru că astfel i s-ar fi știrbit din autoritate.

Ea susține că în prezent Ilie Bolojan este liderul politic ce conservă criza, rămânând la guvernare, cu un guvern interimar care e legat cu mâinile la spate, dar trimite ca foca, cu nasul mingea în Parlament, proiecte de milioane de euro.