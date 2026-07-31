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Radu Miruță, vizită la Spitalul Militar din Craiova: „Investițiile, esențiale pentru asigurarea serviciilor medicale moderne, pentru militari și cetățeni”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat, după vizita la Spitalul Militar din Craiova, că investițiile în infrastructura medicală militară vor continua pentru dezvoltarea serviciilor oferite militarilor și civililor.
Radu Miruță, vizită la Spitalul Militar din Craiova: „Investițiile, esențiale pentru asigurarea serviciilor medicale moderne, pentru militari și cetățeni
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Maria Nițu
31 iul. 2026, 16:47, Politic
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Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a efectuat vineri o vizită de lucru la Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. Ștefan Odobleja” din Craiova, unde a discutat cu conducerea unității despre investițiile necesare pentru dezvoltarea serviciilor medicale.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, spitalul deservește pacienți din județele Dolj, Gorj, Mehedinți și Olt, iar aproximativ 85% dintre cei tratați sunt civili. Unitatea medicală oferă servicii atât militarilor activi, rezerviștilor, veteranilor și familiilor acestora, cât și populației din regiune.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții conducerii spitalului, ministrul Apărării i-a asigurat de sprijinul său pentru continuarea investițiilor.

„Nici statul român și nici Ministerul Apărării Naționale nu dispun, în acest moment, de resursele necesare pentru acoperirea tuturor nevoilor din domeniul medical. Tocmai de aceea, este nevoie de o fundamentare serioasă a investițiilor și de identificarea soluțiilor pentru asigurarea fondurilor necesare finalizării lucrărilor de infrastructură. Aceste investiții sunt esențiale pentru dezvoltarea capabilităților medicale și pentru asigurarea unor servicii de calitate, la standarde moderne, atât pentru militari, cât și pentru cetățenii din regiune”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul Apărării a vizitat și cea mai nouă clădire construită în cadrul spitalului, o investiție cu o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați. Proiectul, în valoare de 75 de milioane de lei, a fost finanțat în principal prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Radu Miruță a mai declarat că dezvoltarea sistemului medical militar este o prioritate, alături de investițiile în înzestrarea Armatei.

„La Spitalul Militar din Craiova avem astăzi o clădire nouă, modernă, cu aparatură medicală de ultimă generație. Este un exemplu concret al preocupării Ministerului Apărării Naționale ca, în paralel cu înzestrarea Armatei, să investim și în capacitatea de a avea grijă de oameni”, a transmis ministrul Miruță.

Ministerul Apărării Naționale precizează că, din cele 11 spitale aflate în rețeaua medicală a instituției, patru beneficiază în prezent de investiții finanțate din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor medicale.

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