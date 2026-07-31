Grindeanu, despre măsurile urgente pentru evitarea opririi Reactorului 2: Nu contest necesitatea lucrărilor, ci competența Guvernului demis

Întrebat despre proiectul aflat pe agenda ședinței de Guvern, care prevede alocarea de fonduri din Fondul de rezervă, instituirea stării de alertă și realizarea unor lucrări pe Dunăre pentru creșterea debitului de apă necesar funcționării Reactorului 2, Grindeanu a spus că nu contestă necesitatea intervențiilor.

„Nu am nimic împotrivă, dacă sunt în competențele legale ale unui guvern demis. Aici nu e vorba de intenție, de neintenție, de chestiuni de acest tip, ci de a respecta legea”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu: Criza energetică nu justifică încălcarea legii

Grindeanu a explicat că situația energetică este complicată, inclusiv pentru că unele state vecine, de la care România importă energie în orele de vârf, au centrale nucleare care se confruntă cu același tip de probleme ca în România.

„Nu e o situație simplă. Chiar deloc. Având în vedere că și țările din jurul României, de unde importăm în orele de vârf, au anumite probleme sau că centralele lor nucleare au intrat într-o situație similară celei din România, situația nu e simplă”, a declarat liderul PSD.

„E clar că trebuie gestionată, dar nu nerespectând legea. Indiferent de cât de bună este intenția, trebuie să respecți legea și să te afli în limitele date de Constituție”, a adăugat Grindeanu.

Ce ar însemna oprirea Reactorului 2 pentru România

Centrala nucleară de la Cernavodă produce aproximativ 20% din energia electrică a României. Fiecare dintre cele două reactoare are o putere instalată de aproximativ 700 MW. Din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, Reactorul 1 a fost deja oprit controlat, iar autoritățile încearcă să evite oprirea Reactorului 2.

Dunărea asigură apa necesară răcirii reactoarelor. Debitul fluviului la intrarea în țară a scăzut la aproximativ 1.650 mc/s, față de media lunii iulie de circa 4.750 mc/s, iar prognozele indică o scădere spre 1.500 mc/s, aproape de minimul istoric înregistrat în 1985.

O eventuală oprire a ambelor reactoare ar reduce semnificativ producția internă de energie electrică și ar obliga România să importe mai multă energie. Cum și alte state din regiune se confruntă cu probleme similare, costul importurilor ar putea crește, cu efecte directe asupra prețului energiei și a facturilor consumatorilor.