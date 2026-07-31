Prima pagină » Politic » Grindeanu, despre măsurile urgente pentru evitarea opririi Reactorului 2: Nu contest necesitatea lucrărilor, ci competența Guvernului demis

Grindeanu, despre măsurile urgente pentru evitarea opririi Reactorului 2: Nu contest necesitatea lucrărilor, ci competența Guvernului demis

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că nu contestă necesitatea măsurilor pregătite de Guvern pentru evitarea opririi Reactorului 2 de la Cernavodă, însă a pus sub semnul întrebării competența unui Guvern demis de a adopta astfel de decizii.
„Să-l salvăm pe soldatul Fritz, care a depășit nivelul lui Dragnea”. Un lider PNL povestește cum apropierea lui Ilie Bolojan de USR a fracturat partidul
„Să-l salvăm pe soldatul Fritz, care a depășit nivelul lui Dragnea”. Un lider PNL povestește cum apropierea lui Ilie Bolojan de USR a fracturat partidul
Grindeanu: Un viitor Guvern ar putea trece cu puțin peste 240 de voturi. PSD negociază acorduri parlamentare
Grindeanu: Un viitor Guvern ar putea trece cu puțin peste 240 de voturi. PSD negociază acorduri parlamentare
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Fritz: „Ocupă ilegal scaunul de primar la Timișoara”
Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Fritz: „Ocupă ilegal scaunul de primar la Timișoara”
„De ce PNL merge în nebunie cu legea salarizării unitare?” Un lider PNL anunță pentru Mediafax că nu votează, este „cel mai mare eșec de comunicare”
„De ce PNL merge în nebunie cu legea salarizării unitare?” Un lider PNL anunță pentru Mediafax că nu votează, este „cel mai mare eșec de comunicare”
„Ilie Bolojan a rămas cu neîmplinirea unei candidaturi la Președinție”. Alina Gorghiu explică reacțiile liderului PNL față de Nicușor Dan și de ce partidul este pus într-o situație dificilă
„Ilie Bolojan a rămas cu neîmplinirea unei candidaturi la Președinție”. Alina Gorghiu explică reacțiile liderului PNL față de Nicușor Dan și de ce partidul este pus într-o situație dificilă
Maria Miron
31 iul. 2026, 16:41, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Întrebat despre proiectul aflat pe agenda ședinței de Guvern, care prevede alocarea de fonduri din Fondul de rezervă, instituirea stării de alertă și realizarea unor lucrări pe Dunăre pentru creșterea debitului de apă necesar funcționării Reactorului 2, Grindeanu a spus că nu contestă necesitatea intervențiilor.

„Nu am nimic împotrivă, dacă sunt în competențele legale ale unui guvern demis. Aici nu e vorba de intenție, de neintenție, de chestiuni de acest tip, ci de a respecta legea”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu: Criza energetică nu justifică încălcarea legii

Grindeanu a explicat că situația energetică este complicată, inclusiv pentru că unele state vecine, de la care România importă energie în orele de vârf, au centrale nucleare care se confruntă cu același tip de probleme ca în România.

„Nu e o situație simplă. Chiar deloc. Având în vedere că și țările din jurul României, de unde importăm în orele de vârf, au anumite probleme sau că centralele lor nucleare au intrat într-o situație similară celei din România, situația nu e simplă”, a declarat liderul PSD.

„E clar că trebuie gestionată, dar nu nerespectând legea. Indiferent de cât de bună este intenția, trebuie să respecți legea și să te afli în limitele date de Constituție”, a adăugat Grindeanu.

Ce ar însemna oprirea Reactorului 2 pentru România

Centrala nucleară de la Cernavodă produce aproximativ 20% din energia electrică a României. Fiecare dintre cele două reactoare are o putere instalată de aproximativ 700 MW. Din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, Reactorul 1 a fost deja oprit controlat, iar autoritățile încearcă să evite oprirea Reactorului 2.

Dunărea asigură apa necesară răcirii reactoarelor. Debitul fluviului la intrarea în țară a scăzut la aproximativ 1.650 mc/s, față de media lunii iulie de circa 4.750 mc/s, iar prognozele indică o scădere spre 1.500 mc/s, aproape de minimul istoric înregistrat în 1985.

O eventuală oprire a ambelor reactoare ar reduce semnificativ producția internă de energie electrică și ar obliga România să importe mai multă energie. Cum și alte state din regiune se confruntă cu probleme similare, costul importurilor ar putea crește, cu efecte directe asupra prețului energiei și a facturilor consumatorilor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
Vă amintiți de Jeremie N'Jock? 3 întâmplări haioase cu atacantul spectaculos al Craiovei
GSP.ro
Seceta extremă de pe Dunăre dezvăluie epave din Al Doilea Război Mondial și un posibil proiectil de catapultă vechi de 2.000 de ani
Gandul
Românii care trebuie să-și schimbe buletinul. Cărțile lor de identitate NU mai sunt valabile de la 3 august 2026
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Nicușor Dan nu a numit niciun ambasador la post de când a devenit președinte: 54 de ambasadori, dintr-un total de 84, și-au depășit mandatul. Corneliu Bjola: „România proiectează haos și în exterior”
Libertatea
Adrian Ropotan, în stare gravă după accidentul de microbuz din Argeș. Antrenorul a fost resuscitat la fața locului. Imagini de la locul accidentului
CSID
Un proprietar își vinde mașina chinezească pe Autovit după 30.000 KM. Cât cere pe ea
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia