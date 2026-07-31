Sorin Grindeanu, atac la adresa lui Fritz: „Ocupă ilegal scaunul de primar la Timișoara”

„De mai bine de o lună, Fritz ocupă ilegal scaunul de primar la Timișoara. (…) El trebuie să părăsească acest post. Să știți că dreptatea se câștigă în sala de judecată, nu pe Facebook și nu în fața sălii Comisiei Juridice – unde se votează legi în Parlament – ci în sala de judecată”, acuză Sorin Grindeanu.

Liderul PSD acuză că, în situația conflictului de interese, Fritz ar trebui să părăsească funcția.

„Atunci când e o decizie definitivă și irevocabilă, pentru că ai fost incompatibil sau în conflict de interese, eu cred că trebuie să părăsești funcția pe care te afli. Nu trebuie să mai stai doi sau trei ani să ți se termine mandatul și în următorul mandat să nu mai poți să candidezi. Dacă ai fost condamnat, în cazul lui Fritz, pe conflict de interese, sau pe incompatibilitate, trebuie să părăsești funcția”, acuză Sorin Grindeanu.

Cu toate acestea, legea nu prevede părăsirea funcției în cazul conflictului de interese, ci păstrarea mandatului, dar cu sancțiunea de diminuare a indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni, potrivit Articolului 233, alineatul 1, litera f) din Codul Administrativ.

În plus, în urma raportului ANI, lui Dominic Fritz, i s-a interzis să mai candideze în orice funcție publică până în anul 2030.

Mărul discordiei, amendamentele aduse la Legea Integrității

Acuzele vin în contextul în care PSD a precizat, recent, că nu susținea reforma PNRR privind Legea Integrității, pe fondul amendamentelor aduse de USR la proiectul de lege, despre care acuza că „slăbesc atribuțiile ANI sau creează portițe pentru liderii USR care au probleme cu legea”.

Astfel, PSD la rândul său a depus un amendament la Legea Integrității, care prevede încetarea mandatului pentru fapte de integritate aplicate retroactiv și care l-ar viza și pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Joi, Legea Integrității a picat în Senat, din cauza lipsei de voturi care nu au fost acordate de membri PNL și USR.

Amplificarea tensiunilor vine pe fondul termenului limită pentru adoptarea reformelor PNRR. Dacă Guvernul nu va adopta Legea Integrității la până la 31 august, România va pierde 770 milioane de euro.