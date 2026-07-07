Prima pagină » Știrile zilei » Bolojan: „Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro”. Ce reforme mai trebuie îndeplinite

Bolojan: „Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro”. Ce reforme mai trebuie îndeplinite

Ilie Bolojan a transmis că „Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi”. Premierul interimar a declarat că au mai rămas șase proiecte legislative importante de îndeplinit.
Bolojan: „Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro”. Ce reforme mai trebuie îndeplinite
Ioana Târziu
07 iul. 2026, 12:55, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, marți, că „în lunile iulie și august, cel mai important proiect pentru România este absorbția fondurilor europene din PNRR”.

„Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi”, a declarat Bolojan.

Lucrările finanțate din aceste fonduri

Din această sumă, „sunt finanțate lucrările la Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, spitalele aflate în construcție, școlile și creșele, anveloparea blocurilor, precum și o bună parte dintre investițiile din orașele și comunele din întreaga țară”, potrivit premierului interimar.

„Țintele și reformele României au fost stabilite în 2021. Unele au fost realiste și le-am îndeplinit, iar pentru altele mai avem câțiva pași de făcut. Altele s-au dovedit a fi prea optimiste, Le-am renegociat acolo unde a fost posibil. Din păcate, unele obiective au rămas neîndeplinite”, a precizat acesta.

De asemenea, a afirmat că „mai avem de îndeplinit câteva reforme care presupun, în fapt, adoptarea unor legi”.

„Este necesară convocarea Parlamentului”

„Întrucât Guvernul nu mai poate recurge la procedura angajării răspunderii și nici la ordonanțe de urgență pentru adoptarea acestora, este necesară convocarea Parlamentului în sesiuni extraordinare, în perioada următoare, pentru dezbaterea și adoptarea acestor acte normative”, a specificat Bolojan.

„Dintre reformele rămase, șase proiecte legislative sunt cele mai importante:

  • legea privind salarizarea unitară – valoare 770 milioane de euro;
  • legea privind incompatibilitățile – 770 milioane de euro;
  • legea privind recompensarea personalului Ministerului Finanțelor pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat -770 milioane de euro;
  • legea privind funcția publică – 770 milioane de euro
  • legea privind Codul urbanismului – 972 milioane de euro;
  • legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire – 972 milioane de euro”.

„Până la sfârșitul acestei săptămâni, vom încheia toate consultările cu Comisia Europeană. Vom transmite grupurilor parlamentare, liderilor de partide și conducerilor celor două Camere propunerile de lege, astfel încât, în a doua jumătate a lunii iulie, acestea să poată fi discutate și adoptate”, a conchis Ilie Bolojan.

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.ro
Sistemul antiGRINDINĂ naște dispute! În lipsa unui Guvern cu puteri depline, programul nu poate fi aprobat. Viticultorii cer salvarea culturilor
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Merită să plătești 593 de lei pe an pentru parcarea din Sectorul 4? Ce primești, ce nu primești și unde poți parca de fapt
Libertatea
Ce înseamnă dacă plouă la botez, potrivit tradițiilor populare. Semnul pe care bătrânii îl considerau de bun augur
CSID
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da