Abrudean: „Continuarea reformelor nu mai sunt opțiuni. Sunt condiții esențiale”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis marți că „România are nevoie de stabilitate economică și de încredere. Investitorii și instituțiile financiare nu se uită la promisiuni, ci la rezultate”.

„Condițiile esențiale pentru ca România să rămână pe un drum stabil”

Potrivit acestuia, „economiștii și instituțiile financiare spun același lucru: reducerea deficitului, continuarea reformelor și un stat mai eficient nu mai sunt opțiuni. Sunt condiții esențiale pentru ca România să rămână pe un drum stabil”.

De asemenea, a declarat că „încrederea se construiește prin consecvență și fapte, nu prin declarații. Iar de această încredere depind investițiile, locurile de muncă și stabilitatea economică a țării”.

Miercuri, Abrudean a transmis că parlamentarii liberali sunt pregătiți să participe la o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru adoptarea proiectelor de lege restante din cadrul PNRR. El a atras atenția asupra faptului că întârzierea acestora poate atrage penalizări pentru România.

„Parlamentarii liberali sunt pregătiți pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului oricând e necesar. Există în continuare restanțe importante legate de PNRR. Proiecte de lege care trebuie adoptate pentru ca România să nu fie penalizată”, a scris acesta.

Cel mai important proiect pentru România

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, marți, că „în lunile iulie și august, cel mai important proiect pentru România este absorbția fondurilor europene din PNRR”.

„Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi”, a declarat Bolojan.

Din această sumă, „sunt finanțate lucrările la Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, spitalele aflate în construcție, școlile și creșele, anveloparea blocurilor, precum și o bună parte dintre investițiile din orașele și comunele din întreaga țară”, potrivit premierului interimar.