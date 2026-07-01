Mircea Abrudean: PNL, pregătit pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru adoptarea restanțelor din PNRR

Într-o postare pe Facebook, Mircea Abrudean, vicepreședintele PNL, a anunțat că parlamentarii liberali sunt pregătiți să participe la o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru adoptarea proiectelor de lege restante din cadrul PNRR. El a atras atenția asupra faptului că întârzierea acestora poate atrage penalizări pentru România.

„Parlamentarii liberali sunt pregătiți pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului oricând e necesar. Există în continuare restanțe importante legate de PNRR, proiecte de lege care trebuie adoptate pentru ca România să nu fie penalizată”, a scris Abrudean în mesajul publicat pe Facebook.

Liberalul a lansat totodată un apel către celelalte formațiuni și grupuri parlamentare pentru susținerea convocării unei sesiuni extraordinare.

„Solicităm celorlalte partide și grupuri parlamentare să fie de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare, la o dată agreată împreună, pentru a rezolva aceste restanțe”, a transmis acesta.