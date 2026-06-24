Kelemen despre soluția Vaticanului pentru Guvern: Nu trebuie să ne iubim, nu putem pune lacăt pe țară

Kelemen Hunor a spus că decizia președintelui Nicușor Dan de a da timp partidelor să se decidă asupra unei formule de guvernare a venit după eșecul lui Eugen Tomac și eșecul lui Adrian Veștea.

„Fără partide politice n-ai cum să faci majorități, n-ai cum să guvernezi. Și atunci a plasat (Nicușor Dan – n.r.) responsabilitatea spre partidele politice. Din perspectiva președintelui, ținând cont de atribuțiile președintelui, da, are dreptate”, spune Kelemen Hunor, la RFI.

„Mediere forțată” ca la Vatican

El crede, însă, că ar putea fi necesară, la un moment dat, de „o mediere forțată”.

Întrebat ce înseamnă o mediere forțată, Kelemen a făcut referire la procedura alegerii Papei la Vatican.

„Eu am spus, procedural, că trebui să urmărim sau să urmăm ce se întâmplă la Vatican, între ghilimele, bineînțeles că totuși trebuie să păstrăm proporțiile. (…) Ai cerut votul cetățenilor. Ai intrat acolo, în Parlamentul României, să faci ceva bun pentru cetățeni. Sigur, nu discutăm ideologic cine ce soluție are din punct de vedere al valorilor ideologice, dar totuși trebuie să găsești o soluție dacă ai cerut votul cetățenilor. Atunci nu e o chestie de disponibilitate sau disponibilitate mai puțină în politică, trebuie să discuți. E bine să fii ferm, e bine să ții de principiile tale și asta ne lipsește de foarte multe ori, dar de discutat trebuie să discuți. Trebuie să cauți un compromis, trebuie să cauți o soluție, fiindcă nu se poate altfel. (…) Țara trebuie guvernată de cineva, iar la un moment dat vom ajunge în situația în care spunem că nu mai contează cine, doar să vină”, afirmă președintele UDMR.

Kelemen: „Nu putem pune lacăt pe țară”

Kelemen Hunor spune că România este într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere al finanțării deficitului bugetar, că sunt costurile „enorm de mari” pentru finanțare, de aceea este nevoie măcar de o „soluție temporară” până în 2028, pentru a trece anul 2026, să să existe buget pentru 2027.

Întrebat dacă partidele mai au încredere să formeze o coaliție după ultima destrămată, Kelemen Hunor a spus că deficitul de încredere este cea mai mare problemă în România. Cu toate acestea, o reconciliere între partide este necesară, spune liderul UDMR, pentru că „nu putem închide țara”.

„Nu putem să spunem, domnule, nu am reușit, hai, punem lacăt pe țară și așteptăm până când crește o altă pădure prin România, de unde mai scoatem niște pitici. (…) Nu trebuie să fim prieteni, nu trebuie să ne iubim în coaliție, trebuie să lucrăm în interesul societății, până la un anumit moment, după care începe competiția politică”, afirmă Kelemen Hunor.