„Fiecare e închis în bula lui”. Kelemen Hunor: Nu am rolul de a media între partide, dar mi-am păstrat relația cu fiecare

În cadrul unor declarații de presă din Parlament, miercuri, liderul UDMR Kelemen Hunor a fost întrebat dacă a reușit să discute cu PNL și USR, în așa fel încât să medieze relația și cu PSD.

„Eu nu am acest rol de mediator, dar eu încerc să aduc argumente în fiecare zi când discut cu colegii mei”, a răspuns liderul UDMR.

Acesta a adăugat că „o să fac și în continuare, că nu am eu rolul de a media între partide, dar mi-am păstrat relația cu fiecare”.

Întrebat despre discuțiile referitoare la formarea viitorului Guvern, Kelemen Hunor a transmis că „deocamdată, fiecare e închis în bula lui”.

Întrebat dacă UDMR este dispus să colaboreze cu partide precum UPR sau PACE, Kelemen Hunor a răspuns că „nu pot eu să pun ștampilă pe unul sau pe altul”.

„Nu se poate discuta până când nu avem o nominalizare. Asta ar însemna, dacă eu acum aș începe să discut despre un astfel de scenariu, că am abandonat ceea ce am stabilit împreună cu PNL, cu USR și cu noi”, a transmis liderul UDMR.

„Până la desemnare, eu n-am cum să fac alte aprecieri publice. Nu se poate, nu vreau și nu pot abandona ceea ce am propus la Cotroceni”, a conchis acesta.