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Epoca minunilor s-a încheiat. Trebuie format un guvern de tranziție, de armistițiu, susține Kelemen Hunor

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că România are nevoie urgentă de un guvern de tranziție și face apel la responsabilitate din partea clasei politice. Liderul UDMR afirmă că, pe fondul crizei politice, al amenințărilor de securitate și al riscurilor privind fondurile europene, este momentul ca liderii politici să renunțe la conflicte și să redea încrederea oamenilor în instituțiile statului.
Epoca minunilor s-a încheiat. Trebuie format un guvern de tranziție, de armistițiu, susține Kelemen Hunor
Andreea Tobias
28 iul. 2026, 15:35, Politic
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„Cine și cum va reda încrederea oamenilor și a comunităților în viitor?

Poate că nu există o întrebare mai dificilă decât cea care mi-a fost adresată în ultimul interviu.
Cine?

Este o întrebare dificilă, având în vedere că aceasta este tocmai sarcina clasei politice care, în ultima perioadă, a distrus speranța în societate.

Noi trebuie să redăm oamenilor încrederea în politică și în instituții. Iar instituțiile statului trebuie să funcționeze astfel încât să ușureze viața de zi cu zi a oamenilor.

Cum?

În primul rând, trebuie să renunțăm la ură, la stigmatizarea celuilalt, la divizarea constantă și la călcarea în picioare a demnității reciproce.

Doar astfel se poate construi o societate funcțională și sănătoasă. În acest sens, politicienii și liderii țării trebuie să arate din nou calea de urmat.

România traversează cel mai dificil moment al anului. Numai în ultimele zile, trei drone rusești au pătruns pe teritoriul României, se desfășoară un adevărat război al dezinformării, iar fondurile europene ar putea fi puse în pericol.

August se apropie cu pași repezi, iar țara nu are guvern. Ce mai așteptăm? Nu vor fi minuni, epoca minunilor s-a încheiat.

Am propus deja nenumărate variante pentru formarea guvernului. Există o soluție: trebuie format un guvern de tranziție, de armistițiu, cel puțin până la sfârșitul anului.

Așa cum obișnuiesc să spun: picioarele în găleata cu apă rece, la o parte cu meschinăriile, la o parte cu vanitatea! Nu e nevoie să ne iubim unii pe alții. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru oameni și pentru țară”, a postat Kelemen.

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