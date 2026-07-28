Guvernul acuză PSD că pune în pericol jaloane PNRR și măsuri sociale prin depunerea a 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri: „Periclitează interesele României”

Guvernul României a venit cu o reacție după ce PSD a anunțat că a depus 12 plângeri prealabile pentru 12 Hotărâri de Guvern.

Într-un comunicat de presă emis marți, Executivul acuză PSD de „șicane” și de încercări de blocare a unor hotărâri de guvern „de mare importanță financiară și socială”.

„Pretextul sub care PSD încearcă suspendarea prin instanță a acestor acte normative este că Guvernul și-ar fi depășit, prin adoptarea lor, atribuțiile de cabinet interimar, acuzație infirmată de faptul că toate hotărârile în cauză au primit avizul de specialitate al ministerului Justiției”, se arată în comunicatul de presă al Guvernului.

Trei jaloane din PNRR, printre actele contestate de PSD

Executivul arată că trei dintre hotărârile contestate de PSD vizează jaloane din PNRR: reorganizarea unor structuri din cadrul Ministerului Agriculturii (Jalonul 508), procedura de acordare a beneficiului pentru locuire și tranziție pentru persoanele adulte cu handicap (Jalonul 383) și Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030 (Jalonul 31).

În aceste condiții, Guvernul avertizează că neadoptarea acestora până la 31 august ar putea avea consecințe financiare semnificative pentru România.

„Dacă aceste Hotărâri de Guvern nu vor intra în vigoare până la data de 31 august, România va suporta penalități de 1 miliard de euro în cazul Hotărârii de Guvern privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității și zeci de milioane pentru celelalte două”, se mai precizează în comunicat.

Guvernul: PSD contestă măsuri cu impact direct asupra unor categorii vulnerabile

În aceeași reacție oficială, Guvernul susține și că PSD contestă măsuri cu impact direct asupra unor categorii vulnerabile. Un exemplu indicat este HG nr. 569/2026, care stabilește procedura prin care persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidențiale publice pot primi sprijin financiar pentru locuire și integrare în comunitate.

„5.411 persoane adulte cu dizabilități sunt în această situație, iar în lipsa acestor prevederi procesul dezinstituționalizării ar fi compromis”, informează Guvernul.

Executivul mai afirmă că PSD urmărește suspendarea HG nr. 570/2026 privind măsuri de sprijin pentru ocuparea forței de muncă destinate tinerilor NEET, persoanelor vulnerabile și angajatorilor, deși actul pune în aplicare o ordonanță inițiată de fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole.

Printre cele 12 hotărâri contestate de se află și acte privind normele referitoare la sancțiunile contravenționale neachitate și dreptul de a conduce, organizarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, modificări privind rețeaua Natura 2000, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare și reglementări în domeniul echipamentelor radio și al compatibilității electromagnetice.

Guvernul afirmă că „a adoptat toate Hotărârile de Guvern cu respectarea procedurilor legale și constituționale”.

Grindeanu anunță că PSD a depus plângeri prealabile pentru 12 HG-uri

Reacția Guvernului vine după ce PSD a anunțat că a formulat plângeri prealabile împotriva celor 12 hotărâri de guvern, susținând că Executivul interimar nu ar avea competența de a adopta astfel de acte normative cu impact major.

„Premierul demis Bolojan ar trebui să înțeleagă că, într-un stat de drept, respectarea legii nu este facultativă, este obligatorie. Anunț că Partidul Social-Democrat a depus ieri plângeri prealabile împotriva hotărârilor adoptate în ședința de guvern din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor 8 hotărâri contestate concomitent. Toate aceste 12 plângeri prealabile vizează depășirea limitelor constituționale și legale ale mandatului unui guvern demis. Promovează politici noi și reprezintă exercitări ale atribuțiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu.