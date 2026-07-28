Victor Negrescu avertizează că PNRR „este tot mai aproape să fie un eșec”: „Țara noastră a pierdut deja miliarde de euro și riscăm să pierdem în continuare”

„PNRR este tot mai aproape să fie un eșec. Un eșec anticipat, generat de mulți factori, dar în mod special de incapacitatea celor care au redactat acest plan și de cei care trebuiau să îl finalizeze de a înțelege că PNRR nu poate fi un scop în sine, ci el trebuia să fie asumat de societate”, a scris europarlamentarul, într-o postare pe Facebook.

Acesta a criticat proiectele de lege trimise în regim de urgență Parlamentului, susținând că au fost pregătite fără o consultare reală.

„În aceste zile, Parlamentul a fost chemat să dezbată în regim de urgență mai multe legi privind PNRR. Din păcate, legislația propusă de Guvern a fost redactată greșit în spatele ușilor închise, fără consultare reală, cu scopul de a transforma dezbaterea într-un exercițiu politic, în care sunt criticate greaua moștenire și opoziția, și este justificat propriul eșec”, a afirmat Negrescu.

Negrescu critică PNL

Europarlamentarul PSD a arătat că PNL s-a aflat la guvernare pe întreaga perioadă de implementare a planului și a avut un rol important atât în redactarea acestuia, cât și în coordonarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

„PNL a fost mereu la guvernare în anii de implementare a PNRR, a redactat planul, a avut 5 din 6 premieri și, împreună cu USR, a coordonat majoritatea timpului MIPE”, a precizat Victor Negrescu.

Potrivit acestuia, România a pierdut deja miliarde de euro și riscă să piardă în continuare fonduri, din cauza lipsei de coerență și responsabilitate a Executivului.

„PNRR trebuia să fie un test de responsabilitate, de capacitate de dialog și de implicare națională. În Parlamentul European, prin rapoartele coordonate și amendamentele depuse, am contribuit la salvarea unor sume și proiecte importante din PNRR și alte programe europene. Dacă vrei să ajuți România, o poți face. Din păcate, țara noastră a pierdut deja miliarde de euro și riscăm să pierdem în continuare pentru că executivul nu acționează coerent și responsabil. Reacția sa față de protestele personalului medical arată aroganța lor și lipsa de înțelegere”, a adăugat Negrescu.

Negrescu spune care e poziția PSD privind PNRR

Victor Negrescu a precizat că PSD va vota măsurile care permit României să salveze fondurile europene și să îndeplinească jaloanele asumate, dar nu va accepta ca PNRR să fie folosit pentru „improvizații”.

„Poziția Partidului Social Democrat este una simplă: vom susține toate măsurile care ajută România să salveze fondurile europene și să îndeplinească jaloanele asumate. Dar nu putem accepta ca PNRR să fie folosit pentru improvizații, pentru conflicte sociale sau pentru a ascunde lipsa de performanță a celor care au avut responsabilitatea implementării”, a subliniat europarlamentarul.

Acesta a susținut că adevărata miză este finalizarea spitalelor, școlilor și proiectelor de infrastructură, precum și aplicarea echitabilă a jaloanelor până la sfârșitul lunii august, arătând că principala problemă a PNRR este reprezentată de proiectele nefinalizate sau pierdute din cauza monitorizării și coordonării slabe la nivel guvernamental.

„Principala problemă a PNRR, despre care se vorbește prea puțin, este legată de proiectele nefinalizate sau pierdute din cauza unei slabe monitorizări și coordonări guvernamentale. După închiderea acestui capitol, România are nevoie de un guvern stabil, de un program de guvernare serios și de asumare. De aceea, Partidul Social Democrat își asumă această responsabilitate. Oamenii de stat au datoria să ia decizii în funcție de nevoile românilor și mai ales să îi asculte”, a mai afirmat Victor Negrescu.