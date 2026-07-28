Ce spune George Simion despre doborârea celor trei drone: „Trebuie să condamnăm orice stat care este în spatele acestor atacuri”

„Aș vrea să felicit Armata Română, aș vrea să felicit așii manșei, care au reușit să facă lucruri incredibile”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a afirmat că militarii români reușesc „să facă minuni și să apere țara”, în pofida soldelor și a dotărilor pe care le au.

Simion condamnă războiul declanșat de Rusia

George Simion a condamnat războiul de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Condamnăm și am condamnat de la începutul războiului de agresiune al Rusiei asupra Ucrainei acest lucru. Era predictibil că ne va afecta”, a declarat liderul AUR.

El a acuzat autortiățile că nu au investit, în ultimii patru ani, în echipamentele necesare pentru apărarea graniței.

„Timp de patru ani, statul român, la nivel de dotări, nu a investit în ceea ce era normal și firesc, în radare antidronă, în sisteme de mitraliere, în elicoptere care să fie plasate în preajma graniței și să doboare aceste drone, care vin pe calea aerului, dar ați văzut că vin și pe cale maritimă”, a afirmat Simion.

„Trebuie să condamnăm orice stat care este în spatele acestor atacuri cu dronă”

„Trebuie să condamnăm orice stat care este în spatele acestor atacuri cu dronă. Ne exprimăm speranța că aceste atacuri, dintr-o parte și din alta, nu au fost intenționate, ci sunt o consecință a războiului de agresiune început acum patru ani”, a spus Simion.

Întrebat dacă regretă că AUR nu a votat legea privind doborârea dronelor și a contestat-o la Curtea Constituțională, George Simion a răspuns: „Sub nicio formă”.

„Faptul că adversarii noștri politici, care dețin pârghiile puterii, ne atacă în acest moment, vânturând aceeași aberație că noi am fi împotriva dărâmării dronelor, nu fac decât să se discrediteze. Reamintesc poziția noastră și amendamentul depus la acel moment. Nu suntem de acord ca România să piardă din suveranitatea națională, respectiv să cedeze comanda teatrelor de acțiune către alte țări”, a declarat liderul AUR.

„Problema, de fapt, aici, este slaba dotare a României în cazul acestor atacuri”, a spus Simion.

Critici privind achiziția de tancuri prin SAFE

George Simion a criticat și planurile de înzestrare prin programul european SAFE.

„Războaiele moderne nu se mai poartă cu tancuri și de aceea nu înțelegem de ce în programul SAFE dăm atâția bani pe tancuri. Războaiele moderne se poartă și cu mijloace teleghidate”, a declarat liderul AUR.

Liderul AUR a reiterat și opoziția partidului față de cedarea unui sistem Patriot către Ucraina.

„Nu se împotrivește nimeni apărării statului român. Nu intră în această categorie legată de drone, dar poate ar fi fost o idee bună, ceea ce noi am susținut și susținem, ca să nu cedăm sistemele Patriot către alte state. Pe noi ne interesează în primul și în primul rând securitatea României.”, a afirmat Simion.

În perioada 24-26 iulie, Forțele Aeriene Române au doborât trei drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Prima a fost doborâtă vineri, în apropierea localității Padina, din județul Buzău, a doua sâmbătă, într-o zonă nepopulată din apropierea frontierei cu Ucraina, iar cea de-a treia duminică, la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina, în apele teritoriale ale României.